Para reactivar la economía, se viene un Día del Padre con importantes descuentos en San Juan

Se viene el Día del Padre y con esto muchos buscan reactivar un sector seriamente afectado por la pandemia. Es así que habrá descuentos de hasta 50% y planes de pago de entre 3 y 18 cuotas, como algunas de las estrategias ideadas por los comercios para incrementar sus ventas de cara a la conocida fecha, de acuerdo con un relevamiento difundido por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los comercios relevados ofrecen muebles para el hogar, indumentaria, calzado y marroquinería y libros en 3, 6, 12 y 18 cuotas; y televisores, bicicletas, colchones y sommiers, anteojos, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tabletas, motos, instrumentos musicales y perfumería, en 12 y 18 cuotas.



En los rubros de indumentaria y calzado y en almuerzo o cena de restaurante por delivery, la oferta se centra en descuentos de hasta 25% en los precios; mientras que en marketplaces con comercios minoristas inter rubros puede trepar hasta el 40% off.



En cuanto al financiamiento al consumo, en línea blanca -aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers, climatizadores de aire y/o ventilación- se ofrecen 12 y 18 cuotas.





En el caso del plan Ahora 3 el Costo Financiero Total es de 20,3%; Ahora 6 tiene un CFT de 23,11%; Ahora 12 es del 25,06%; y Ahora 18 alcanza el 25,89% para las tarjetas bancarias Visa, Argencard, Cabal, Mastercard y Nativa y las no bancarias adheridas al programa que son Diners, American Express y Naranja.



Asimismo, hay opciones de brunch entre $1200 y $1500 con hasta 35% de descuento por envío a domicilio.



En los supermercados, se relevaron descuentos de 20% en indumentaria, calzado, ropa interior, medias y ferretería; 10% de descuento en televisores y 12 cuotas sin interés; 40% de descuento en Blanco (acolchados, frazadas, toallas) y 6 cuotas sin interés; 15% de descuento en herramientas; y vinotecas hasta 40% off en vinos seleccionados y promoción de 3 + 1 de regalo.



Por último, en las cuponeras se ofrece catering Día del Padre dulce y salado para 10 personas con 48% de descuento; tortas con delivery incluído desde $689; sets de entrenamiento en casa a $5099; y suscripciones a entretenimientos con un 25% de descuento, entre otros.