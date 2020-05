Kiosquero sanjuanino: “Cerré porque si no vendes puchos, no te compran ni un alka”

La tarea de sobrevivir a la parálisis de la economía producto del covid-19 está siendo devastadora para muchos kiosqueros locales que no pueden mantener el negocio y decidieron cerrar. Las complicaciones financieras viene aquejando al sector desde años anteriores, pero se ha recrudecido en los últimos días desde que se implementó la cuarentena. Además en el nuevo contexto la gran mayoría de los comerciantes se ven afectados por la escasez de cigarrillos que hay hace semanas. Un local sanjuanino – que prefirió mantenerse anónimo – fue cerrado porque su dueño no vendía otra mercadería que no fueran ese nocivo producto para la salud.

El presidente de la la Asociación Concesionarios de Kioscos, Claudio Rimza, dijo que “esta persona al igual que varios se vio obligado a cerrar porque sino te compran puchos no te compran ni un alka”. Y agregó que “por eso le terminas comprando a los delincuentes que venden cigarros en internet y te estafan con los precios. Por eso cuando vos después vendes un pucho a 20 pesos te comes los insultos de la gente".

Por tal motivo desde el sector dieron fe que para muchos kiosqueros sanjuaninos la incertidumbre de mantenerse se hace más grande por el gasto de abrir el local y al final del día encontrarse con el negativo en las cuentas. “Las estrategias que te quedan en este contexto son pocas, entre nosotros vamos tratando de conseguir cigarrillos porque es lo que más se busca en estos momentos y nosotros tenemos que llevar comida a la casa, pero esto es terrible porque si por esas casualidades los conseguís, los tenes que vender más caros y ahí viene la peor parte”, sostuvo Rimza.

Las tabacaleras estuvieron sin trabajar debido a la cuarentena por la pandemia, pero el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, aclaró que “la actividad de producción de tabaco no está frenada, sino en pleno desarrollo”. Desde el Gobierno están aportando los protocolos para que el trabajo se realice siguiendo medidas de prevención.

El número de kioscos que se vieron obligados a cerrar en San Juan no está definido aún por la Asociación de Kiosqueros de la provincia. Pero un ejemplo de la Cámara de Comercio de San Juan pinta el panorama que también preocupa a los dueños de negocios como almacenes y kioscos. Dicho organismo relevó que hasta el momento de la edición de esta nota hay 27 comercios cerrados por no poder facturar desde que comenzó la cuarentena. Además está el agravante que muchos empleados recibieron recortes en sus salarios. Según el organismo que conduce Hermés Rodríguez, los rubros más afectados fueron los de indumentaria y gastronomía, pero también alcanza a los que ofrecen servicios de los llamados no esenciales que están paralizados por decreto presidencial

El pago del alquiler y del sueldo al personal son los mayores dolores de cabeza para en el caso de los comercios y los grandes kioscos que también tienen varios empleados. Incluso para intentar aminorar el impacto de la facturación cero, se acordó pagar el 75% de los salarios a los trabajadores comerciales. Serían 12.000 los trabajadores afectados en San Juan.

Hubo algunos negocios que llegaron a pagar el 85%, de acuerdo a lo informado por el Sindicato de Empleados de Comercio. El reporte del mes de abril enviado por el organismo indicó que las ventas bajaron un 57,6% respecto del mismo mes del año anterior. Datos que revelan la parálisis del comercio y que sin dudas dejan ver el mismo panorama que se viene para varios kioscos de la provincia.