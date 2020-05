Qué pasará con el comercio tras el tercer positivo de coronavirus en San Juan ¿habrá cambios?

Cuando todo estaba listo para que el comercio abriera sus puertas el próximo 11 de mayo, un nuevo caso positivo de coronavirus encendió las alarmas en San Juan. Fuentes del Gobierno y de la Cámara de Comercio confirmaron que la apertura será tal cual estaba prevista. La gente podrá salir a realizar sus compras según la terminación del número de DNI, los negocios seguirán estrictas normas de higiene para brindar a la clientela la seguridad necesaria, además los trabajadores además de usar barbijo, deberán llevar la máscara protectora, tal cual estaba indicado en el protocolo.

San Juan continúa siendo una provincia sin contagio comunitario y cumple con todas las características para continuar abriendo su economía en un contexto de crisis profunda tras meses sin facturación. En el mes de abril las ventas bajaron en la provincia un 57,6%, siendo los comercios textiles y gastronómicos los más afectados por el parate generalizado.

El presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, ratificó el rumbo y aseguró que por el momento no hay cambios en cuanto al protocolo presentado por el sector y aprobado por el Gobierno el pasado 2 de mayo. Los shoppings y galerías comerciales también abrirán, pero los ingresos serán restringidos. Además los cines y los patios de comida estarán cerrados al público, en el caso de los últimos se podrá retirar comida y continuará el servicio a domicilio.

El sistema de ventas por delivery no rindió los frutos esperados. Primero, porque gran parte de los comercios no estaba preparado para brindar este servicio y porque la gente en general no se enganchó con este sistema. Los que más salieron perdiendo fueron los negocios del interior de San Juan ya que hay casos en los que ni siquiera los acompaña la tecnología.