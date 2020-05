Con la coronacrisis cerraron al menos 10 negocios gastronómicos en San Juan

Al menos hay unos 10 negocios gastronómicos, restoranes u hoteles, que cerraron sus puertas en los últimos dos meses producto del parate por la pandemia en la provincia, según dijo el presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica San Juan, Fabio Nievas, sin dar nombres de los locales que cayeron en desgracia. El empresario describió un panorama dramático en el sector y dijo que están expectantes esta semana con que los llamen desde Casa de Gobierno, ya que días atrás presentaron un protocolo para la apertura y todavía no tienen fecha cierta.

Nievas aseguró que presentaron oficialmente la propuesta de apertura gradual de todos los negocios que representan que en San Juan, entre hoteles y restoranes suman unos 300.

En medio de la cuarentena, uno de los puntos críticos es la situación de los empleados, que suman unos 3.000 según informó oportunamente el gremio que los nuclea. Para Nievas, sin ingresos por la paralización de la actividad –salvo algunos hoteles contratados por el Estado para alojar personas aisladas por el COVID-19- es complejo pagar salarios y calificó el salvataje de Nación, ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), como “no efectivo”. Según el empresario, algunas firmas del rubro no fueron aprobadas para la asistencia y otras que estaban aprobadas lo recibieron en parte o directamente no la recibieron.

Así “los salarios no han podido pagarse en tiempo y forma”. Y sobre los sueldos de mayo, que deben pagarse a principios de junio, dijo que “tenemos la misma perspectiva que con el sueldo de abril, no sabemos cómo se pagará, es todo una gran incertidumbre”.

Además, en la Cámara denuncian la imposibilidad de pagar los servicios públicos. A una presentación ante Defensoría del Pueblo sumaron días atrás una con la misma queja en la Justicia, dijo Nievas. Se trata de un recurso de amparo para que no les corten el suministro, hablando no sólo de luz, sino también de gas, telefonía, internet y agua, que va a tono con pedidos elevados al EPRE y Enargas. “Queremos un convenio para acordar algo que sea beneficioso para el sector, no podemos estar iguales que la industria y el comercio”, expresó el empresario. Las presentaciones se vienen haciendo en nombre de la Cámara y también por parte de cada uno de los empresarios, apuntó, ante la dificultad de pagar los gastos fijos.

Las expectativas son grandes esta semana, ya que esperan novedades desde el Comité COVID-19 San Juan, donde estudian el protocolo para la apertura de los negocios del sector, dijo Nievas. Es porque les dijeron que en estos días los llamarían para analizar cómo se sigue, en medio de tanta zozobra.