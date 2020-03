El comercio sanjuanino en alerta: solo trabaja el 20% y se complica hacer frente a los sueldos

El comercio sanjuanino está al borde del colapso debido al cese de la actividad en el 80% del sector para cumplir por el aislamiento preventivo obligatorio. Así lo anunció Hermes Rodíguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ), quien resaltó que "solo podemos garantizar el pago de sueldo hasta el 31 de marzo".

Salvo farmacias, ferreterías y locales dedicados al abastecimiento de alimentos, el resto de los comercios se encuentran con las persianas bajas y afinando mucho las cuentas para ver cómo afrontar el pago de los sueldos de aproximadamente 13.000 empleados.

"Los empleados nos están golpeando las puertas y ni que hablar de los proveedores. El pequeño comerciante especula con los choques, que ahora están siendo rechazados y el proveedor está pidiendo cobrar" explicó Rodríguez antes de agregar: "De continuar así en breve se va cortar la cadena de pago. Hay mucha desesperación en el sector".

En cuanto a la alternativa de tomar crédito al 24% para paliar esta situación en tiempos de cuarentena, que propuso el Gobierno Nacional, Rodríguez afirmó que "para poder acceder a esos préstamos hay que calificar y muchos de los dueños de las pymes no cuentan con esas condiciones. Y en el caso de los que puedan, cómo harán para pagar esos créditos si no se puede facturar. Es una ecuación que no cierra por ningún lado" .

Hay que recordar que días atrás la Cámara de Comercio de San Juan emitió un comunicado poniendo de manifiesto la crisis que atraviesa el sector y sugiriendo una serie de medidas que a su entender ayudarían a sortear este temporal económico de la mejor manera.