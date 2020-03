En San Juan aún no hay un freno a los cortes de luz, pero creen que es inminente

La economía de los hogares argentinos en tiempos de cuarentena preventiva por la amenaza del coronavirus se ha resentido mucho más de lo que estaba. Por eso, el presidente Alberto Fernández, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, resolvió el miércoles pasado que no se produzcan cortes en los servicios domiciliarios (luz, agua, internet, cable, etc) por falta de pago por los próximos 180 días.

La medida fue muy bien vista por los usuarios, pero aún en San Juan no tiene validez. Para que este DNU rija en la geografía provincial, según indicó Sergio Gurguí, gerente de Recursos Humanos de Energía San Juan, el Gobierno que conduce el Dr. Sergio Uñac debe adherirse legalmente través de un nuevo decreto.

"El decreto que firmó el Presidente es nacional y afecta a las concesiones nacionales. En San Juan la concesión es provincial, es decir que la orden de no cortar o de no cobrar tiene que venir del Gobierno Provincial, que es el concedente. Hasta el momento ese documento no sale, pero obviamente creemos que de un momento a otro va a llegar", explicó Gurguí.