Una bocanada de aire para la provincia: en enero la recaudación repuntó un 42,1%

En materia de recaudación San Juan empezó el 2020 con el pie derecho. En enero del 2020 ingresaron a las arcas provinciales $887.894.241, un 42,1% más que en el mismo mes del año pasado. La ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, había anunciado a fines de enero que los números venían bien pero pidió cautela.

En enero del 2019 la recaudación alcanzó los $624.801.012. La suba del 2020 fue motivada por una concurrencia importante de sanjuaninos que decidieron ponerse al día con el pago de sus impuestos. Durante el pasado año, la Provincia recaudó un 32% más que en el 2018. Si bien el porcentaje es superador, lo cierto es que quedó muy por debajo del 55% de inflación que se registró a nivel país. A esta dificultad se le sumó el corte de varios pagos que antes realizaba nacional y que dejó de aportar repentinamente.

En cuanto a la composición de los $887.894.241, $625.861.264 ingresaron en concepto de Ingresos Brutos; $31.303.447 por Impuestos Inmobiliarios; $49.855.480 por Impuestos Automotor; por Sellos $62.723.994 y otros ingresos representan los $118.150.057.

Según dijo a Tiempo de San Juan la Ministra de Hacienda en el pago de impuestos locales se registra un aumento de entre 25 y 30% respecto del año anterior. En particular la ministra habla de Ingresos Brutos, porque todavía no aplican vencimientos de inmobiliario y automotor. No obstante el buen panorama, la funcionaria uñaquista prefirió ser cauta.