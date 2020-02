Mirá todos bienes que subasta Barrick

La empresa minera Barrick encabeza una subasta de bienes que tendrá lugar el 12 de marzo, con instancias online y presencial. El remate incluye desde módulos habitacionales hasta maquinarias, con origen en Pascua Lama y en Albardón y está a cargo de la empresa especializada Adrián Mercado y se hará desde la Ciudad de Buenos Aires. La exhibición estará disponible un viernes anterior al evento.

Este es el detalle de lo que se subasta:

Bienes en Pascua Lama:

Módulos habitacionales, cantidad 19 módulos, PB y 2 pisos c/u equivale a 72 habitaciones por módulo loteado de a un módulo / camión hormigonero mixer Maclean año 2009 TM3-008, con motor Mercedes Benz (alcanzado por Ley Minera) / camión Scania, mod. P-380, con mixer hormigonero Betonmac, cap. 7 m3 / camión Scania, mod. P-310-lb, tracción 4 x 2, con tanque regador de 10.000 lts. / 3 plantas de combustible Bertoto Boglioni con bandeja de contención (una de 20 m3 y dos de 30 m3 / 2 cargadores frontales subterráneos Sandvik mod. Lh514, año 2010 / perforadora Sandvik DD420-60C, año 2009 (alcanzado por Ley Minera) / 2 topadoras Caterpillar, mod. D11R (alcanzado por Ley Minera) / topadora Caterpillar, mod. D9T Dozer 300 hp (alcanzado por Ley Minera) / 2 topadoras Caterpillar, mod. D8T Dozer 300 hp (alcanzado por Ley Minera) / cargadora frontal sobre neu. articulada Cat, mod. 980-H (alcanzado por Ley Minera) / cargadora frontal Caterpillar mod. Loader 966H (alcanzado por Ley Minera) / 5 palas retroexcavadoras Cat, mod. 450E (alcanzado por Ley Minera) / manipulador telescópico Haulotte, cap. 4 tn. / 4 rodillos vibrocompactador liso Cat, mod. CS76 (alcanzado por Ley Minera) / rodillo vibrocompactador liso Cat, mod. CS-56 (alcanzado por Ley Minera) / compactador pata de cabra Caterpillar,

Bienes en Albardón:

Oficinas modulares móviles box 414,8 m2, 28 módulos / 12 torres de iluminación Atlas Copco, mod. Qas-20, con motor diésel de 4 cil., cap. 20 kva., 4.5 bar/65psi (alcanzado por Ley Minera) / 3 torres de iluminación Atlas Copco, mod. Qas-40, con motor diésel de 4 cil., cap. 40 kva., 4.5 bar/65psi (alcanzado por Ley Minera)

Además, la minera remata en el mismo proceso bienes en otras provincias.

Bienes en Pcia. de San Luis:

5 balancines aut. ARRIGONI, cap. 100, 165 y 170 tn. con retardos s/nuevos / 3 balancines aut. ARRIGONI y Iturrospe cap. 80 y 40 tn. s/nuevos / guillotina me- cánica Iturrospe 3000 x 6 mm exp / 16 máquinas de soldar Esab Smashweld 252 y 316 / 12 máquinas de soldar mig vs. marcas y modelos / dobladora hid. de caños hasta 2” / robot de soldadura Asea con equipo Esab Lan 500 R / soldadora por proyección Welding a rodillo / soldadora Welding a inducción por puntos / prensas hid. y neumát. vs. / perforadoras / cortadoras de caños / autoelevador / semirremolque playo Maldo- nado año 1999.

Bienes en Caseros, Pcia. de Buenos Aires:

Semi rremolque paquetero Salto año 1994 / compresor a tornillo Sullair, mod. 12-75, con motor de 75 hp., cap. de presión 7 kg/cm2 / línea de pintura, compuesta por lavadora de pieza por agua caliente a gas natural, largo de 18 m. / 2 líneas de montaje a cadena, mod. 825H (alcanzado por Ley Minera) / acoplado tanque Ferioli (para agua), cap. 3000 lts., de 2 ejes, con lanza / 7 contenedores marítimos tipo oficina, de 12 m. / 7 contenedores marítimos tipo baño, de 12 m. / 10 contenedor marítimo tipo oficina, de 6 m. / termofusora hid. sobre carro Mceiroy (para caños HDPE) mod. Pitbull-1648 (alcanzado por Ley Minera) / 4 termofusoras hid. sobre carro Mceiroy (para caños HDPE) mod. Pitbull-900, cap. de 12 a 36 pulg. (alcanzado por Ley Minera) / termofusora hid. Mceiroy (para caños HDPE) mod. Pitbull-618, con equipo (alcanzado por Ley Minera) / 2 termofusoras hid. Mceiroy (para caños HDPE) mod. Pitbull-250, con equipo (alcanzado por Ley Minera) / 2 torres de iluminación Atlas Copco, mod. Qas-40, con motor diésel de 4 cil., cap. 40 kva., 4.5 bar/65psi (alcanzado por Ley Minera) / 3 torres de iluminación Atlas Copco, mod. Qas-20, con motor diésel de 4 cil., cap. 20 kva., 4.5 bar/65psi (alcanzado por Ley Minera)