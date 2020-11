El presupuesto provincial, a punto de salir: a qué se destinarán más fondos

En el Ministerio de Hacienda están a full en el armado del presupuesto provincial para 2021, signado por la pandemia. Consultada por Tiempo de San Juan, la ministra del área, Marisa López, dijo que "estamos en definiciones muy concretas. La semana que viene tenemos una revisión. Nuestro presupuesto tiene la limitación de los recursos previstos en coparticipación federal, que tiene un incremento del 25% respecto de lo que estaba presupuestado para este año y estimamos un porcentaje similar en los recursos provinciales". La aspiración oficial es enviar el proyecto a Diputados a fines de noviembre.

La funcionaria aclaró que más allá de esas previsiones, las obras que están previstas en el presupuesto nacional para San Juan que ascienden a 11.328 millones de pesos y que las pautas generales van a seguir siendo similares a las de este año, en cuanto a destinar gran parte del presupuesto a infraestructura de base, obra pública, construcción de viviendas en particular.

No obstante, es insoslayable la inversión en salud y en destinar más fondos para la prevención sanitaria que seguirán pendientes del coronavirus en 2021. " Los objetivos por lo que nos ha pasado este año y mientras dure la pandemia hay una fuerte apuesta a todo lo que tiene que ver con la salud y la prevención de la población hasta que nosotros podamos revertir a partir de la vacuna". Agregó que "estamos muy atentos a las decisiones del Ministerio de Salud para este presupuesto".

Para el enfoque de los números se tiene en cuenta que el buen estado de sanitario o al menos aceptable, de cara al COVID-19, dinamiza la economía, definió López.

Si bien hace unas semanas en el Ministerio hablaban de que se cerraría el año con déficit, López dijo que se trabaja para presentar un presupuesto para 2021 equilibrado en recursos y gastos, "como lo hemos venido haciendo a lo largo de los años".

Respecto de los municipios, expresó que el aumento del 25% previsto es directamente proporcional ya que "en la medida que los recursos provinciales aumenten, ellos coparticipan en la misma medida".

Sobre el endeudamiento que tiene permitido la provincia por ley, de tomar en el Banco San Juan, López confirmó que no se ha tomado. "Sigue en stand by, seguimos analizando el día a día para saber si tomamos o no deuda". La ministra explicó que si no se toma deuda este año, se traslada y se tiene en cuenta como un recurso más en el presupuesto 2021.