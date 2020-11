Coronavirus en el comercio de San Juan: 70 casos confirmados, un fallecido y una "espina"

Desde el 19 de agosto, fecha en la que se detectó el brote de coronavirus en la provincia, en el comercio de San Juan se han reportado 70 casos de trabajadores con coronavirus, un fallecido y ahora una complicación, de acuerdo a lo expresado desde el gremio que representa a los empleados del sector. Es que según dijo David Castro, del sindicato, ahora se les están generando problemas con algunos empresarios que no quieren darles licencias a los casos estrechos de casos positivos. "Si no vienen con el positivo en la mano, no les dan los días o se los quieren descontar, se creen que los empleados se quieren hacer los chantas", dijo el referente.

"Si creen que los trabajadores no quieren trabajar, lo óptimo sería que los empresarios les pagaran los hisopados en forma privada a los empleados. Pero eso no pasa. Nosotros estamos recibiendo denuncias y actuamos en consencuencia de dueños de comercios que no quieren darles los días a los empleados", añadió Castro, quien informó que han habilitado la web del gremio para recibir denuncias por este motivo.

Justamente el 16 de noviembre Tiempo de San Juan publicó una nota al presidente de la Unión Industrial, Hugo Goransky, quien alertaba sobre el alto índice de ausentismo en las industrias de empleados que dicen ser casos estrechos de positivos. Para el industrial, hay que revisar los protocolos. "Hay que solucionar este problema porque para la industria es muy complicado poder lidiar con tantas faltas del personal, extendidas en el tiempo", dijo.

En cuanto a los casos positivos, la mayor parte se produjeron en supermercados. Hay casos reportados en el supermercado "El Chilenito" de Chimbas, el Átomo de Rivadavia, el Vea de Capital, el Walmart de Rivadavia, el Chango Mas de Chimbas, el Mega Outlet de Avenida de Libertador, Falabella, Óptica Gaillez, Trielec, Casa 2000, La Tijera, entre otras.

Luego de que se confirma un caso, se realizan desinfecciones en los supermercados. Castro contó que se solicitan certificados de desinfección para saber con certeza que se realizaron tanto para tranquilidad para los "trabajadores como para los clientes".