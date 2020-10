Para bajar los contagios en el comercio, los empleados piden horario de corrido pero los empresarios no están convencidos

Desde que el comercio volvió a trabajar en horario partido, los empleados del sector piden que se reestablezca la atención de corrido. Ahora, que suman 55 los contagios en el comercio local, el gremio que representa a los trabajadores vuelve a insistir con la vuelta del horario de corrido como una medida que ayudará a reducir la exposición de los empleados al virus, según dijo la secretaria general del sindicato, Mirna Moral. Este será el tema central que abordarán en la Subsecretaría de Trabajo los empresarios y el gremio. Desde la Cámara de Comercio, presidida por Hermes Rodríguez, indicaron que el horario de corrido atenta contra las ventas, que ya vienen muy flojas. Por su parte, la Federación decidió llamarse al silencio. De igual modo, el presidente de la entidad, Dino Minozzi, dijo recientemente a AM 1020 que durante el verano la atención de corrido no era una buena idea debido al descenso de las ventas pero que en el futuro es una opción a tenerse en cuenta.

La secretaria general del sindicato de empleados de comercio, Mirna Moral, dijo: "El empleado se expone cuatro veces al día contra dos veces por día con el horario de corrido. Es una medida que nos ayudaría a frenar o al menos intentar frenar los contagios que tenemos, que son 55 hasta el momento. Los positivos se registraron en Avícola Miriam, Maxiconsumos, Basualdo, Walmart, Falabella, varios Super Vea y Átomo, en La Tijera, Zona, el Hiper Libertad, Data 2000, Las tres B, Cabral, entre otras empresas. Son más de 20 las empresas que concentran los casos hasta el momento, en los supermercados es peor porque hay más contacto. Pensamos que el horario de corrido es una buena solución. Así como se implementó cuando se inició el brote, ahora que está en un pico es una buena opción. Ya se nos murió un compañero".

El 21 de octubre los empleados de comercio organizaron una caravana en auto para pedir por la atención de corrido. Al mismo tiempo, recordaron al afiliado fallecido víctima del coronavirus. El trabajador pertenecía a las filas de Falabella y era un firme militante del horario de corrido. "Con esta lucha también lo recordamos a él, que siempre estuvo convencido de esto", añadió Moral.

La dirigente aseguró que hasta ahora no han tenido inconvenientes con las desinfecciones, que los empresarios aceptan las disposiciones y cumplen con dichas tareas. Para comprobar que se realizaron, desde el gremio solicitan un certificado que indique cuándo, cómo y quiénes se encargaron de dejar los locales donde hubo un contagiado libre de virus.

Por su parte, Hermes Rodríguez, al frente de la Cámara de Comercio, dijo que el horario de corrido atenta contra las ventas en San Juan y que fue el Comité Covid el que decidió en su momento que el sector trabaje de este modo. "Se vende menos con el horario de corrido, después de las 13 se paraliza todo, sobre todo en verano. El Gobierno Provincial habilitó una franja horaria para trabajar, que va hasta las 21. Para el Día de la Madre ya vendimos un 24% menos que el año pasado, es histórica esta baja. En vez del horario de corrido deberíamos debatir como vender más porque podrían correr riesgo los sueldos y hasta incluso que los locales sigan abiertos", alegó el empresario. Finalmente, insistió con el distanciamiento social y los protocolos de higiene como principales armas para pelearle al coronavirus.

Desde la Federación Económica no quisieron dar a conocer una opinión hasta que no se concrete la reunión en Trabajo. El pasado 8 de octubre, Dino Minozzi, presidente de esta entidad, se refirió al horario de corrido y dijo en los micrófonos de radio AM 1020: "Esto se da a partir del anuncio del Gobierno desde el 5 de septiembre de la flexibilización que por ley en la República Argentina se puede ejercer por ley el comercio desde las 8 a las 21, a partir de ahí a través de las consultas, dese el centro comercial, optaron por el horario partido, como históricamente se desarrolló el comercio en San Juan antes de la pandemia. Con esto quiero decir que hemos tenido eventualmente un horario de corrido impuesto por esta eventualidad de la pandemia que en algunos casos ha venido bien y en otros no. Con los condicionantes climáticos que tenemos que son inevitables obviamente no solo el comercio sino que no se aconseja llevar ninguna actividad a la siesta".