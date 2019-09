Por una deuda de Energía San Juan, casi se queda sin luz toda la provincia

La crisis económica, la devaluación y las inversiones realizadas. Estas son las tres razones que dio Energía San Juan para explicar la deuda que tiene con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) por casi $1.900 millones de pesos, deuda por la que todo San Juan estuvo a punto de tener el servicio de energía eléctrica restringido. La Provincia tuvo que salir al rescate para evitar el colapso.

Energía San Juan llegó al EPRE pidiendo ayuda estatal para pagar la deuda que contrajo con CAMMESA, que se compone de la falta de pago de octubre-noviembre-diciembre del 2018 y enero-febrero-marzo del 2019. No haber cumplido con los pagos durante estos meses generó un compromiso de $1.900 millones de pesos.

¿Qué implica tener una deuda con la compañía que vende la energía eléctrica a todo el país? Que te corten el servicio. San Juan estuvo muy cerca de sufrir una restricción energética, lo que impide el normal desarrollo de todas las actividades industriales, productivas y hasta cotidianas que realizan los sanjuaninos.

Lo que llama la atención es que durante estos seis meses los clientes de Energía San Juan pagaron el servicio como correspondía, es decir abonaron por la energía consumida. Según expuso la compañía ante el EPRE, el dinero no alcanzó por la crisis, la devaluación y las inversiones comprometidas, tal como se expuso anteriormente.

Ante esta situación, el EPRE se puso en contacto con la Provincia para analizar salidas que no complicaran las arcas locales. Si bien Energía San Juan podía acceder a los planes de pago de CAMMESA, la tasa de interés que pone la compañía es similar a la que aplican los bancos, lo que iba a complicar el normal funcionamiento de la empresa sanjuanina.

Para evitar que todo San Juan se quedara sin luz (con las obvias consecuencias económicas que traería esto aparejado) la Provincia ayudó a gestionar un préstamo con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Este crédito tiene tasas blandas, mucho más accesibles que las de CAMMESA y podrá ser pagado en 42 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

¿Cuál fue el papel de la Provincia? Obtener el crédito para que Energía San Juan pague su deuda. Se tuvo en cuenta también que la empresa nunca antes se retrasó en el pago a CAMMESA.

En caso de que Energía San Juan no cumpla con el pago del préstamo, San Juan tiene la potestad de no depositarle a la empresa lo que destina a los subsidios energéticos como así también no pagar las boletas de la energía consumida por los tres poderes del Estado.

En el 2015 Energía San Juan le pagaba a CAMMESA $15.000.000 por la energía que le compraba, esos costos se elevaron a $278.000.000 en el 2017, del 2018 y del 2019 no hay datos específicos. A este incremento de costos se le suma una deuda de $2.000 millones que tendría la multinacional ($1.200 a los bancos). La información fue dada a conocer por el sindicato de Luz y Fuerza.

Energía San Juan abastece de energía eléctrica a 200.000 sanjuaninos. En octubre del 2014 un consorcio español compró la compañía. La multinacional es de origen catalán y se llama Gas Natural SDG SA, también conocida como Gas Natural Fenosa. La transacción fue millonaria (aunque el monto pagado nunca fue revelado por ninguna de las dos compañías y hasta la actualidad permanece en secreto). Con el cambio de manos casi no se registraron cambios en la estructura gerencial.