Un anuncio de Férnandez abre expectativas sobre la coparticipación en San Juan

"El sistema federal en Argentina no funciona. Si hay que cambiar la Ley de Coparticipación, será una decisión conjunta con los gobernadores", dijo este jueves en Mendoza el candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández. "No podemos seguir así porque la forma actual postergó al interior, sobre todo al NOA y al NEA", agregó y sus dichos abrieron expectativa en San Juan. Este viernes fue Uñac quien resaltó que "es una gran definición de nuestro candidato a presidente que obviamente intentamos que sea el próximo presidente de los argentinos, en una reunión anterior entre gobernadores peronistas y él habló de la coparticipación y de una nueva rediscusión porque si no no vamos a poder construir un país federal".

La provincia cuenta con un índice muy interesante de coparticipación, el 3,51% que incluso puede crear recelo desde otras provincias, sin embargo, Uñac se mostró dispuesto a discutirlo. Sobre el debate que se podría dar con la Nación, opinó que "creo que es difícil la discusión pero en San Juan hemos podido discutir con los intendentes y por eso hay nueva ley de coparticipación municipal. Creo que también con este ejemplo podemos trasladarlo a nivel nacional y poner los gobernadores lo que tenemos que poner, primero el sentido de discusión y después la razonabilidad para entender que pueden haber más fondos".

El sanjuanino habló de algunos parámetros en esa charla. Dijo que hay dos ejes, que primero se debe discutir cuánto de la masa primaria de distribución les toca a las provincias. Esto, consignó, ha variado en los últimos tiempos: "60% se queda Nación que tiene ínfimas responsabilidades respecto de las que tenemos las provincias porque además nos han transferido nuevas obligaciones, salud, educación". Y luego,ver la distribución secundaria de acuerdo a las necesidades de cada distrito.