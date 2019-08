La vacuna contra la meningitis, costosa y con poco stock en San Juan

Por estos días se encendió un alerta en Salud Pública por dos casos registrados en la última semana en la provincia, con el agravante de que solamente el 30% de los chicos que debían recibir la dosis en el Vacunatorio Provincial pudo hacerlo porque hay faltantes desde Nación que ralentizaron la prevención. En el sector privado, la vacuna contra la meningitis es difícil de conseguir porque no hay mucho stock, además cuesta caro.

Según dijo a Tiempo de San Juan el presidente de la Asociación Propietarios de Farmacias de la Provincia, Carlos Otto, “suelen haber pocas de esas vacunas, tiene un valor de 7.000 pesos y no se consigue tampoco”. Según el empresario, las farmacias no tienen nunca en stock ese medicamento y lo mandan a pedir a droguerías pero hay que ver que tengan en stock ellas y si no hay, la farmacia queda en lista de espera para retirar el pedido.

Otto dijo que esta vacuna “siempre fue difícil de conseguir porque es bastante nueva y ha sido prácticamente desde sus comienzos así. Ahora ha habido una mayor tasa de uso a medida que se han presentado casos. Cuando se producen estos picos de pedidos es cuando peor se hacen estos picos de botella”. Hace unos dos meses hubo un repunte de pedidos y se espera que estos días, por los casos detectados, haya más. No manejan el número de demanda en la Asociación pero es baja en comparación con la circulación de este inmunizador en los vacunatorios estatales.