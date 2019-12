¿Por qué hay tantas colas en el centro sanjuanino?

Durante gran parte de la noche del pasado jueves y de este viernes, varios sanjuaninos se agolparon en bancos y sucursales de la Anses por distintos trámites. En primer lugar, a partir de hoy está depositado el bono navideño que otorgó el Gobierno Nacional en el marco de la Ley de Solidaridad Social. Una medida que apunta al alivio de uno de los sectores más vulnerables y golpeados por la crisis económica que atraviesa al país, que implica el pago de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional. De esta manera, quienes cobren la jubilación mínima, que actualmente es de $14.068, recibirán $5.000 antes del 31 de diciembre y otra suma igual en enero.

Por otra parte en varias sucursales de la Anses de San Juan la mañana tampoco viene siendo del todo muy tranquila por el vencimiento de la libreta de AUH que tienen que renovar los beneficiarios cada año. La misma vence el próximo 31 de diciembre y fueron varios los que esperaron hasta último momento para renovarla.

Ante estas realidades y las grandes filas de personas que siguen llegando al centro, Tiempo de San Juan habló con el titular de la Anses de nuestra provincia, Rodolfo Colombo, quien sostuvo que “no es necesario hacer ningún tipo de fila, por un lado el deposito del bono se hace por débito y el beneficiario puede cobrarlo cuando quiera, no necesariamente hoy, en tanto que también hemos tenido mucha gente en las oficinas por el vencimiento de la libreta de beneficiarios de Anses. La cual tampoco es necesario venir a hacer la cola porque se puede hacer desde el teléfono con la app, es un trámite sencillo que no es necesario perder el tiempo haciendo filas” sostuvo el funcionario.

Algo importante a tener en cuenta es que Anses no registra, ni matricula en relación a este bono, por lo que su presencia en las sedes no tiene sentido. Esta información surgió en algunos sitios de dudosa procedencia y se masificaron, pero no hay nada de cierto.

Los requisitos

Las únicas personas que cobrarán, son aquellas que no tengan trabajo (en blanco), estén atravesando una situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan por parte del Estado.

El bono de $5.000 no podrá ser abonado a Jubilados, Pensionados ni personas que reciban Pensiones No Contributivas, Seguro de Desempleo, Trabajen en Relación de Dependencia, sean Empleadores, Personal de Servicio Doméstico Registrado, Monotributistas, reciban Becas por Programas de Empleo u otro Plan Social.

Para poder cobrar, deberán:

-Ser mayor de edad (más de 18)

-Poseer el alta del CUIL definitivo (otorgado por Anses)

-Ser desocupado y no tener trabajo en blanco

-No cobrar ninguna prestación en Anses ni de otra dependencia social

-Demostrar situación de indigencia o pobreza

Por otra parte aquí tenes toda la infomación necesaria sobre la libreta de la AUH

Presentá la Libreta de cada uno de tus hijos una vez al año. Es obligatorio para cobrar el 20% que se acumula cada mes y continuar cobrando la Asignación al año siguiente. Ahora podés descargarla y presentarla por internet.

La Libreta que generás por internet se compone de 4 partes:

Declaración jurada: para informar la situación laboral del adulto responsable que cobra la Asignación.

para informar la situación laboral del adulto responsable que cobra la Asignación. Educación: para acreditar la asistencia del niño a la escuela.

para acreditar la asistencia del niño a la escuela. Salud: para certificar los controles de salud.

para certificar los controles de salud. Vacunación: para acreditar que el niño recibió las vacunas correspondientes.

Cómo realizar el trámite

1 - Consultá si tenés que presentar la Libreta

Revisá si tenés pendiente presentar alguna parte de la Libreta de tus hijos ingresando con tu clave de la seguridad social.

2 - Iniciá la presentación

Tendrás que seleccionar los niños a tu cargo y tu situación laboral.

3- Generá la Libreta, descargala e imprimila

Sólo deberás completar lo que tengas pendiente:

Controles de salud y vacunación. Acercate a tu hospital, salita o centro de salud habitual para completar y hacé firmar la Libreta por un médico matriculado. Los menores de 5 años sólo deben estar inscriptos en el Programa SUMAR y cumplir con la vacunación.

Educación. Llevala a la escuela para que completen los datos de escolaridad. No es necesario si tu hijo tiene menos de 5 años.

4- Sacale una foto y subila

Una vez que completaste la Libreta, ingresá nuevamente, sacale una foto y subila.

La única imagen que podés subir es la de la Libreta que generaste por internet.