¿Cuáles son las medidas urgentes que busca implementar Alberto Fernández para encender la economía?

Alberto Fernández hizo de una premisa, no promesa, el eje de su campaña: poner dinero en el bolsillo de los argentinos.

Ese era el qué, y muchos se preguntaban el cómo.

En las últimas horas se conocieron las medidas urgentes que el presidente tomará para lograr el cometido. En algunos casos la financiación de las medidas está más clara, en otras hace falta más desarrollo. Esto es lo que se conoce hasta ahora:

-Aumentar jubilaciones, AUH y salarios públicos y privados

La negociación de los pagos de servicios de la deuda es clave para que el estado obtenga el dinero necesario para llevar adelante los aumentos. En cuanto al incremento de los privados, los empresarios deberían hacerse cargo de los aumentos que rondarían entre los 5 y 7 mil pesos, a cambio de futuros beneficios impositivos, y ante la perspectiva de mayores ingresos por mayor consumo.

-Canasta básica alimentaria de 200 productos a precios rebajados

El ministro de la Producción, Matías Kulfas se reunió hoy con supermercadistas a los que les reclamó por precios que suben más allá de la inflación. Los popes del sector le echaron a culpa a los proveedores “que nos venden más caro”. La salida sería en principio un acuerdo de precios, para ir luego hacia un evalúo de la cadena de costos.

-Tarjeta alimentaria para dos millones de personas

La inversión de la medida rondaría los 40 mil millones de pesos. Los beneficiarios no recibirían dinero, y con la tarjeta no se podría comprar, por ejemplo, bebidas alcohólicas, apuntando fundamentalmente no sólo a la alimentación, sino a la nutrición.

Para su financiamiento, entre otros puntos, Fernández anunció que se destinarían los fondos reservados que actualmente tiene la AFI.

-Medicamentos gratis para jubilados y para los beneficiarios del Plan Remediar.

Esta es una de las primeras medidas que anunció Alberto Fernández en campaña. Ayer, Ginés González García, el ministro de Salud, anunció que el Estado comenzaría a trabajar en la producción de genéricos, para abastecer la demanda.

-Rediseño del cuadro tarifario

Por esta medida durante 6 meses no habrá aumentos de tarifas. Además se prevé que muchos hogares se sumen a la tarifa social.

En algunos casos, como el de la provincia de Buenos Aires, se suspendieron aumentos ya autorizados que, según expresó ayer Axel Kicillof en su discurso de asunción, llegaba al 25% en enero para la energía.