Un respiro para los contratados de Gobierno: no habría despidos

Más de 2000 trabajadores del Estado sanjuanino se encuentran por estas fechas preocupados por sus puestos laborales. Es que en esta época se vencen muchos de los contratos realizados por el Gobierno de San Juan y si no hay una decisión de renovar podrían quedarse sin sus puestos.

Para llevar tranquilidad a este grupo, Roberto Gattoni aclaró que no habrá despidos en las próximas semanas. En una nota al diario digital La Provincia, el funcionario aseguró que no habrá baja de contratos y el personal que se encuentra actualmente seguirá teniendo sus puestos. El ministro aclaró, sin embargo, que no tienen pensado contratar a más personas, ya que las cuentas del Estado deben ajustar a la situación actual.

Incluso, explicó que habrá algunos pases a planta permanente, aunque no será algo masivo sino que esto aplicará sólo a las personas que deban cambiar esta condición por el cargo que ocupan o porque pasen a una jefatura.