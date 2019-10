Uñac intimó a Macri para que pague ya una de las deudas con San Juan

El Gobierno de San Juan, a través de la Fiscalía de Estado, envió este lunes sendas cartas documento a Nación, una dirigida al presidente Mauricio Macri y otra al ministro de Hacienda Hernán Lacunza, intimándola para que dé cumplimiento inmediato a la medida dictada por la Corte Suprema respecto de la retención indebida de las remesas por IVA y Ganancias. Es decir, que haga la transferencia ya de los importes que fueron quitados indebidamente a San Juan por la aplicación del paquete de medidas anticrisis macristas.

Según confirmó a Tiempo de San Juan el fiscal de Estado, Jorge Alvo, la presentación tiene carácter de cumplimiento inmediato con lo que esperan tener las transferencias correspondientes en las arcas provinciales a más tardar esta semana. Si no, las cartas documento también especifican que si no cumple Nación, San Juan la denunciará por incumplimiento judicial.

Sobre los montos en juego, Alvo dijo que es la AFIP la que debe precisar cuánto es lo que debe devolver Nación. No obstante, el gobernador Sergio Uñac habló en la instancia inicial de alrededor de 1.250 millones de pesos aunque en el cálculo entraban remesas hasta fin de año y en este caso hubo una interrupción anticipada por la medida de la Corte Suprema.

El máximo tribunal argentino le dio la razón a San Juan y la mayoría de las provincias que presentaron un amparo contra la quita de la coparticipación a principios de octubre. El viernes último, la Corte dejó firme el fallo que beneficia a 15 provincias, al desestimar una presentación hecha por la administración Macri para salvarse.





Alvo dijo que las demás provincias también hicieron hoy similares presentaciones a las de San Juan. Esperan entonces contar con el efectivo en las cuentas provinciales en las próximas horas.

Por otro lado, el Fiscal de Estado sanjuanino dijo que no tienen novedades de las tres demandas contra Nación que se presentaron por deudas de Vialidad Nacional que ascienden a alrededor de 4.000 millones de pesos. Y estimó que la Corte decidirá sobre esos planteos recién en 2020, por lo que recaerá sobre el próximo presidente el proceso judicial. Sobre si en caso de que sea presidente Alberto Fernández retirarán las demandas, Alvo dijo que no porque de esa manera tanto él como Uñac estarían incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos. No obstante dijo que de mediar un acuerdo de devolución de los fondos esas demandas quedarían en abstracto.