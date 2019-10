Suspendieron el pago del bono de 5000 pesos a desocupados: ¿y ahora cuándo lo van a cobrar?

La jueza electoral María Servini dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Gobierno Nacional abstenerse de hacer entrega de 114.000 planes sociales para desocupados, tal cual habían solicitado desde el Frente de Todos. De esta forma, suspendió el pago del bono de $5.000 a desocupados, que había sido dispuesto por el Ministerio de Producción y Trabajo.



El Frente que lleva de candidato a presidente a Alberto Fernández había denunciado que con el otorgamiento del plan se pretende "condicionar el voto de las personas que resulten beneficiarias del subsidio".



Por ello el apoderado del PJ, Jorge Landau, había realizado denuncia penal contra el Ministro de Trabajo y la Producción, Dante Sica, así como al secretario de empleo Fernando Prémoli.



Paralelamente se pidió una cautelar a partir de la cual Servini ordenó restricción en forma preventiva "al señor ministro Sica a sólo efecto de que se abstenga a disponer de los fondos de dicho Ministerio para dar cumplimiento con la resolución 117 hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre".



Servini acompañó el dictamen del fiscal Jorge Di Lello quien había expresado que debía ordenarse al Ministerio de Producción y Trabajo que se suspenda la implementación del subsidio extraordinario a desocupados, dado que sus características podrían generar que fuera utilizado como un "mensaje electoralista".



El dictamen que el fiscal Di Lello le presentó a la jueza se produjo en el marco de una denuncia y amparo presentado por el apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, para que se suspendiera el pago extraordinario de $5.000 a desocupados.



"La definición de la resolución en tiempos electoralistas vedados por la ley podría albergar en su ejecución el condicionamiento sobre la voluntad de los electores", sostuvo el fiscal Di Lello en su dictamen.



"No voy a ingresar en las razones y en los fundamentos de la disposición, porque seguramente estoy de acuerdo en la necesidad de que aquellos que no tiene un empleo puedan ser ayudados a transitar estos momentos difíciles", sostuvo el fiscal que, de todas formas, pidió que se dicte una medida cautelar que frene la ejecución del subsidio.



"No puede permitirse que en el marco de esa necesidad se apele a la entrega, bajo ropaje de subsidios, de dinero que por el tiempo en que se otorga -veda electoral- pueda estar utilizado con un mensaje electoralista", sostuvo el representante del Ministerio Público.