A romper el chanchito: cuánto costarán las fiestas de egresados '19 en San Juan

Ya no queda nada para finalizar el año y muchos están en plena organización de la fiesta de fin de curso de la secundaria. Las tendencias están cambiando constantemente y lo que antes se reducía a una cena con la familia y los compañeros, ahora ha mutado en fiestas en la pileta y after solo para egresados. Obviamente todo tiene un precio y es aquí donde los grupos tanto de padres como de alumnos empiezan a discernir en debates que parecen ser eternos. A uno no le gusta la comida, a otro le parece caro el DJ, otros no quieren incluir bebidas alcohólicas, etc.

Lo cierto es que cada familia tendrá que romper el chanchito para ir a acompañar a un hijo o una hija para la última fiesta con sus compañeros de curso. Por eso y con la finalidad de brindar un panorama, Tiempo de San Juan hizo un relevamiento de tres opciones que van desde lo más caro a lo más barato en el mercado de fiestas de egresados.

Para comenzar las necesidades de la gente van cambiando de acuerdo a los tiempos que nos tocan vivir y hoy en día se da mucho la predisposición de juntar a dos escuelas o dos cursos distintos en una misma fiesta. El fin es abaratar costos y muchos estudiantes se muestran predispuestos a este tipo de eventos donde no prima la intimidad del grupo que estuvo junto todo el año y se da pie a la interacción entre estudiantes y padres.

Si vamos de lo más caro a lo más barato, iniciamos con un servicio que incluye el salón, la comida, los servicios propios de mozos y catering, la nueva tendencia de pool party (fiesta en la pileta) y el after para los estudiantes en un precio que ronda entre los 3000 y 3500 pesos por persona. Suponiendo que se trata de un grupo de 30 chicos con 100 invitados en total. Este servicio lo presta la empresa MOA e incluye una opción completa con bebidas, música, comidas y el entretenimiento. Eso sí, hablamos de 3000 a 3500 pesos por invitado.

¿Te pareció caro? La opción que sigue es armar el evento por partes. Y en ese caso se busca el salón por un lado y la comida y la música por el otro. Para darte una idea solo con la comida, uno de los catering que ofrece varias opciones es el Cipres que presenta en líneas generales distintos menús solo para catering, servicio de vajilla, mantelería y mozos. Un menú de los más común incluye una pierna de ternera, sándwich y empanadas. Esa opción te cuesta 290 pesos por persona y con mozos se te va a 330 pesos. Pero atención que no incluye bebidas.

Otra de las opciones es un menú plateado con pollo relleno, entrada de empanadas y guarnición a 480 pesos por persona. O el menú premium con carne a 630 pesos. En este tipo de opciones te pueden aparecer como menú un bife de chorizo, matambre a la pizza, colita de cuadril rellena con papas rústicas. Pero a todo ese gasto le tenes que sumar el resto que comprende el salón, la música y las bebidas. Un salón dependiendo de la capacidad cuesta entre los 7 mil a 40 mil pesos el evento. La música depende de los salones. Si es un local de chapa el sonido se dispersa más por ende necesita más cajas de sonido y es un precio mayor. Si el evento es al aire libre también hay modificaciones. Lo mismo ocurre con las luces.

La última opción es la que ofrece Casa Fernández; donde la comida, el personal de servicio, la música y el salón ronda entre los 580 a 1000 pesos por persona.