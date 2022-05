Cinthia Fernández: una feroz trabajadora de Divas Play

La siempre polémica panelista Cinthia Fernández , no dejó pasar desapercibido el "Día del trabajador" y compartió una foto en sus redes invitando a sus fans más curiosos a la plataforma para adultos Divas Play , de la que se trasformó en una de las artistas favoritas.

"Les deje foto nueva para hacer honor a nuestro día en @divasplayok … a trabajar duro. El link lo encuentran en el perfil de mi biografía". "Les deje foto nueva para hacer honor a nuestro día en @divasplayok … a trabajar duro. El link lo encuentran en el perfil de mi biografía".

Un detalle no menor fue una decisión que tomó la diva de la TV para evitar todo tipo de maltrato o comentario no deseado, Cinthia quitó la posibilidad de comentar su publicación para que aquellos que les encanta criticar su nueva salida laboral no la insulten por la foto y por lo que hizo referencia al "Día del trabajador", que se celebró este domingo 1° de mayo en Argentina.

Cinthia Fernandez Divas Play 2.jpg

La joven de 33 años fue una de las últimas en sumarse a Divas Play junto a Florencia Peña y Silvina Luna son de las que más seguidores tienen y, según estimaciones, ganarían entre 3000 y 10000 dólares mensuales por subir contenido para mayores de 18.

Las impactantes fotos artísticas de Cinthia Fernández en su última producción:

Divas Play también subió una foto de ella en sus historias de Instagram para anticipar la tremenda producción de fotos que lanzaron este fin de semana, sino que ella les dio el gusto a sus seguidores instagrameros dándoles una pequeña muestra de lo que se venía, y aquí lo tenemos para vos.

Cinthia Fernandez Divas Play.jpg

Divas Play: quienes son las famosas que la rompen en la plataforma

La lucha es feroz entre las estrellas que se destacan en este marco picante en la web, algunas de ellas son: Mariana Diarco, Celeste Muriega, Barby Silenzi y Vanina Escudero. Pero las principales estrellas argentinas de Divas Play en un ranking Top 10 para el infarto, son las siguientes: