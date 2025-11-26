Video: el trofeo gigante que se ganó un equipo de Formosa al quedarse con la Liga Juarense

La final de la Liga Juarense de Formosa ya había quedado marcada como una de las más vibrantes de los últimos años, pero en las últimas horas volvió a estar en boca de todos. Un video que comenzó a circular en redes sociales hizo explotar nuevamente el fervor por aquel partidazo jugado el mes pasado, donde Nueva Esperanza -el popular “Verdao” de Santa Rita- protagonizó una remontada digna y de película. ¿Y el trofeo?

Oeste Petrolero parecía tener todo bajo control: ganaba 3 a 0, dominaba el trámite y se encaminaba a una consagración tranquila. Pero el fútbol siempre tiene guardado algún capítulo inesperado y esta vez no fue la excepción. Con coraje, precisión y una fe inquebrantable, el Verde y Blanco se repuso golpe a golpe, igualó el marcador y forzó los penales en medio de un estadio que no salía de su asombro.

Desde los doce pasos, Nueva Esperanza fue más certero y se impuso 4 a 3 para desatar un festejo inolvidable. Petrolero debió conformarse con el segundo puesto y Milan completó el podio en la tercera posición.

El trofeo también se llevó su cuota de protagonismo: con un diseño similar al de la Champions League europea y una base imponente, la copa se transformó en tema de conversación entre los hinchas, que no dejaron pasar su particular estética.

