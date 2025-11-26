miércoles 26 de noviembre 2025

Enorme

Video: el trofeo gigante que se ganó un equipo de Formosa al quedarse con la Liga Juarense

Aunque la final se jugó el mes pasado, un video viral volvió a poner en escena la increíble hazaña de Nueva Esperanza, que levantó un 0-3 ante Oeste Petrolero y se consagró campeón en una noche cargada de emoción y sorpresa. ¿Y el trofeo? un gran tema de conversación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-26 184908

La final de la Liga Juarense de Formosa ya había quedado marcada como una de las más vibrantes de los últimos años, pero en las últimas horas volvió a estar en boca de todos. Un video que comenzó a circular en redes sociales hizo explotar nuevamente el fervor por aquel partidazo jugado el mes pasado, donde Nueva Esperanza -el popular “Verdao” de Santa Rita- protagonizó una remontada digna y de película. ¿Y el trofeo?

Oeste Petrolero parecía tener todo bajo control: ganaba 3 a 0, dominaba el trámite y se encaminaba a una consagración tranquila. Pero el fútbol siempre tiene guardado algún capítulo inesperado y esta vez no fue la excepción. Con coraje, precisión y una fe inquebrantable, el Verde y Blanco se repuso golpe a golpe, igualó el marcador y forzó los penales en medio de un estadio que no salía de su asombro.

Desde los doce pasos, Nueva Esperanza fue más certero y se impuso 4 a 3 para desatar un festejo inolvidable. Petrolero debió conformarse con el segundo puesto y Milan completó el podio en la tercera posición.

El trofeo también se llevó su cuota de protagonismo: con un diseño similar al de la Champions League europea y una base imponente, la copa se transformó en tema de conversación entre los hinchas, que no dejaron pasar su particular estética.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993799079621435503&partner=&hide_thread=false
Dejá tu comentario

