Un ídolo de Racing publicó una foto inédita de su paso por San Martín

El ex futbolista que ahora es una estrella de X (ex Twitter) con sus 76,8 mil seguidores, posteó una foto inédita cuando vestía la camiseta de San Martín. Eso causó miles de reacciones y comentarios.

"Saque o arco? Que se hay que elegir? No me acuerdo rival ni árbitro. Si que jugaba en San Marín", escribió en su publicación Hugo Lamadrid.

En la foto se ve junto al arquero Luis Quiñonez, en un partido que se disputó el 6 de septiembre de 1996, en el que fue victoria 2-0 en La Ciudadela, en cancha de San Martín de Mendoza.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhugohlamadrid%2Fstatus%2F1720409661776511200&partner=&hide_thread=false Saque o arco?

Que se hay que elegir?



No me acuerdo rival ni árbitro. Si que jugaba en @CASanMartinSJ pic.twitter.com/OSGwjool6d — Hugo Lamadrid (@hugohlamadrid) November 3, 2023

¿Quién es Hugo Lamadrid?

Hugo Lamadrid tiene 57 años y fue un ex jugador e ídolo de Racing, club que lo hizo debutar en 1985. En septiembre de 1985, “el ‘Mencho’ Medina Bello no pudo jugar porque estaba haciendo la colimba, el técnico de la tercera me puso de nueve e hice dos goles. Da la casualidad que me estaba mirando el entrenador de primera y me llamó. El sábado siguiente estoy entrando en el segundo tiempo y me toca hacer un gol”, recordó Lamadrid.

En aquel entonces, se trataba de un volante central de 19 años, que se vio obligado a hacer su primera aparición en primera jugando como delantero y, para colmo, anotar en un triunfo importante para su equipo. “El técnico de ese momento, Cayetano Rodríguez, estaba en la cuerda floja. Él me agradeció y me abrazó porque le mantuve el laburo un par de semanas más”, indicó.

El “Flaco”, permaneció en el lado celeste y blanco de Avellaneda por 6 años más. En 1988, integró el último plantel de Racing que volvió de Ezeiza con un título internacional. “Me tocó estar en ese plantel. Estoy esperando que se vuelva a ganar uno así el último no es el nuestro”, confesó.