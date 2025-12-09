martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Automovilismo

Un campeón y un subcampeón sanjuanino en el Zonal Cuyano

Facundo Della Motta logró el título en la Clase 2 y Nicolás Peralta finalizó segundo en el Turismo Pista 1.4.

Por Redacción Tiempo de San Juan
0710bb53-2935-4ce3-a2db-9643f03bf254
0a7b8837-d2d0-4ff4-880e-269d735d5335
68b0530e-b36d-49c1-9507-2f61ee0c1b85
f2cd8fd1-4bc6-4126-b395-11b323c40b15

Este fin de semana se corrió la novena y última fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo en el autódromo “Cuidad de San Martín”, donde estuvieron presentes cinco pilotos sanjuaninos, que lograron buenos resultados.

Lee además
Lionel Messi se convirtió en el MVP de la MLS por segundo año consecutivo.
Ganó por goleada en la votación

Lionel Messi hace historia en la MLS al ser elegido MVP de la temporada por segundo año consecutivo
sufre gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a river
Mercado de pases

Sufre Gallardo: los tres refuerzos que se le cayeron a River

En la Clase 2, Facundo Della Motta llegó segundo en el campeonato a la definición, con 10.5 puntos en desventaja con el mendocino Rodrigo Molé, pero gracias al puesto 3 en clasificación, puesto 2 en la serie y el triunfo en la carrera final, más el abandono de su rival directo, logró el primer título en el Zonal Cuyano, siendo el quinto en su carrera deportiva (Copa Mégane 2008, Top Race Junior 2012, TC 2000 2014, TC Mouras 2017, y C2 Zonal Cuyano 2025).

Nicolás Peralta y Gonzalo Martínez, alcanzaron la segunda y tercera posición, respectivamente, en el certamen del Turismo Pista 1.4. Peralta ganó la competencia final de la categoría, asegurando el subcampeonato, y Martínez terminó séptimo en la carrera decisiva por un problema en la pedalera del auto que le impidió estar más adelante, pero logró el tercer puesto en el campeonato, en un año que lo tuvo como protagonista en algunas carreras pero la suerte le fue esquiva en varias oportunidades. Nico Peralta consiguió dos triunfos este año (Villicum por la sexta fecha y la última en San Martín).

En la Promocional Fiat, fue destacada la actuación en la última fecha tanto de Mauricio Martos como Javier Flores. El primero de ellos logró un podio en la carrera final, asegurando el tercer puesto, mientras que Flores finalizó tercero en la serie el día sábado y sexto en la competencia de domingo.

Si bien fue poca la participación de pilotos de nuestra provincia en la coronación del zonal, los resultados parciales y finales fueron destacados, y San Juan se alzó con un otro campeonato de la Clase 2, categoría que en los últimos 17 años tuvo cinco monarcas sanjuaninos: Ariel Persia 2008 y 2009, Pablo Mauri 2012, Facundo Leánez 2016, Fabrizio Benedetti 2021 y Facundo Della Motta 2025.

Seguí leyendo

Boca define salidas en su plantel: los tres jugadores que se van y los que están en dudas

Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

Allanan la sede AFA y el predio de Ezeiza en el avance de la investigación por Sur Finanzas

Todos contra todos: tremenda batalla campal entre jugadores en cancha de Hualilán

Racing vs. Estudiantes: cuándo, dónde y a qué hora se juega la Final del Torneo Clausura

Violencia desatada en La Plata tras el clásico: 12 policías heridos y 23 hinchas detenidos

El sanjuanino Pérez festejó el pase de Estudiantes a la final del Clausura

Incertidumbre total en Boca: el futuro de Úbeda pende de un hilo y Riquelme tiene la última palabra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Borgogno
Mercado de pases

Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

La fábrica de paneles solares en el predio de EPSE en Pocito está en pleno armado. 
Nueva industria

En San Juan: cuál es el horizonte laboral de la nueva fábrica de paneles en Pocito

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Imagen ilustrativa
Inseguridad

Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Te Puede Interesar

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Por Redacción Tiempo de San Juan
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El nuevo esquema nacional de subsidios impactará en la boleta de luz desde enero. En el EPRE Mendoza explicaron cómo será, mientras en San Juan aun no hay detalles. 
Cambio nacional en tarifas eléctricas

Así se viene el nuevo esquema nacional de subsidios para la luz, explicado por el EPRE Mendoza, ¿en San Juan también?

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año
IPV

Orrego encabezó en Rawson una de las últimas entregas de viviendas del año

Paso de Agua Negra.
Mejoras

Paso de Agua Negra: pondrán puntos SOS y lectores de patentes en el paradisíaco trayecto