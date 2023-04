Último, en crisis y con Matías Giménez en el banco, Independiente se mide ante Central 

Independiente atraviesa un mal momento en lo deportivo. En las últimas horas se quedó sin presidente tras la renuncia de Fabián Doman y a ese problema se le sumó a la que no tiene técnico y que el fondo de la tabla de posiciones lo tenga acorralado. Esta noche desde las 21:30hs, el Rojo no tiene más remedio que empezar a sumar e intentará romper con esa racha frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El sanjuanino Matías Giménez no es la prioridad del DT interino y estará en el banco esperando su ingreso.