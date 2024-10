Trompada a un jugador de Alianza: una denuncia penal, el porqué no hay ambulancias y los últimos antecedentes que mancharon el fútbol sanjuanino

A 24 horas del hecho lamentable, Tiempo de San Juan se comunicó con Juan Valiente, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quién tomó cartas en el asunto: tema sanciones y el por qué no hay ambulancias en los partidos.

"Vamos a tomar medidas. Lo que pasó con este auxiliar se dio en un momento que no pasaba nada en el partido y de la nada lo golpeó. Consideramos que es un hecho gravísimo. El Tribunal de Penas actuará con el máximo rigor", expuso el máximo dirigente del edificio de calle Santa Fe.

image.png

La ambulancia tardó más de 20 minutos en llegar a la cancha de Sportivo Picón para asistir a Román Páez. El jugador estuvo tendido en el campo y no reaccionó hasta que lo pudieron despertar camino al hospital departamental. Ante este dilema de las ausencias de las ambulancias en las canchas, Juan Valiente aseguró que "la LSF no dispone recursos económicos para contratar los servicios para cada partido".

"Sabemos que es un recurso esencial y costoso. Pero también somos conscientes de la cantidad de eventos que se realizan por fin de semana y hoy, económicamente, es imposible contratar los servicios para 10 partidos que dispone la A y la B local". Asimismo, Valiente, dijo: "Hemos estado analizando las alternativas para poder contemplar el servicio".

image.png

"Contratar un servicio de ambulancia por cancha nos cuesta $250 mil pesos más o menos; con esto y teniendo en cuenta los 10 partidos que son en 4ta, 1ra y los de la divisional B, la Liga Sanjuanina se estaría gastando 2 millones y medio solamente para cubrir por fin de semana. A eso hay que agregarle inferiores y Lifi", añadió el presidente a Tiempo.

ESTOS SON LOS 8 VIOLENTOS EPISODIOS QUE SACUDIERON AL FÚTBOL SANJUANINO EN LO QUE VA DEL AÑO:

Episodio I

El 15 de enero de este año se registraron graves incidentes entre el cuerpo de Infantería y los hinchas de Alianza en Estadio del Centenario, en Santa Lucía. El cruce se originó en la previa del partido entre el "Lechuzo" y Sportivo Rivadavia, correspondiente a las semifinales de la Zona Cuyo del Torneo Regional Amateur.

image.png

Golpes, empujones, balazos de gomas y corridas se extendieron durante más de 20 minutos y fueron las postales distintivas de la violencia, luego del enfrentamiento entre una fracción de la hinchada de Alianza con la Policía.

Todas estos acontecimientos se vieron plasmados en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Episodio II

Dos semanas después de lo ocurrido con el "Rojo de la Bebida", el 29 de enero ocurrió otro escándalo en el Estadio del Centenario, durante el partido de la final de Cuyo del Torneo Regional Amateur. Alianza perdía 1 a 0 ante Gutiérrez cuando el encuentro fue suspendido, en el entretiempo, debido a la agresión que sufrió el futbolista mendocino Oscar Amaya por parte de la barrabrava lechuza. Eso pasó en el vestuario visitante.

image.png

El presidente de Alianza, Daniel Garipe, confirmó que el futbolista tenía una marca en el rostro. "Le dije al árbitro que tome la mejor determinación para el bien de todos", expresó Garipe, antes de que el árbitro decida dar por finalizado el cotejo debido a la inferioridad numérica del rival.

Episodio III

El 17 de marzo, el mundo del fútbol sanjuanino nuevamente se vio sacudido por un violento incidente durante la semifinal entre el Club Atlético San Martín y el Club Colón de Caucete. Pasó en cancha del Club Atlético Trinidad.

Facundo Quiroga, árbitro principal del encuentro, junto a los árbitros de línea Franco Riofrío y Lucas Gómez, se enfrentaron a un partido complicado que culminó con una tremenda agresión física. Con el marcador 1-0 a favor del "Verdinegro", los ánimos de los jugadores del club caucetero no eran los mejores.

image.png

A raíz de esta situación, Héctor Maldonado, jugador del Club Colón, fue expulsado por protestas desmedidas. A esto se sumó la expulsión del DT del equipo de Caucete, lo que incrementó aún más la tensión. Ante el comportamiento agresivo del plantel de Colón, Quiroga decidió suspender el partido, desencadenando una violenta reacción.

Si bien los futbolistas del Verdinegro actuaron de intermediarios, los de Colón corretearon al juez hasta el vestuario. Lo llenaron de golpes y lo dejaron tendido en el suelo. El caso se resolvió en la Justicia y los seis imputados tuvieron que pagar $108.000.

Episodio IV

La violencia volvió a ser protagonista el 23 de marzo de este año. A las agresiones sufridas por un árbitro, se sumó una batalla campal ocurrida durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones organizada por la Federación Sanjuanina de Fútbol.

El encuentro entre San Martín de Rodeo y General San Martín (del departamento homónimo) se desarrolló en Iglesia, y terminó en escándalo. Según contó un testigo, por error dejaron ingresar a la parcialidad visitante y esto desató un caos.

Si bien el partido se desarrolló con total normalidad, una vez que finalizó y se concretó la victoria del conjunto local, hinchas de ambos equipos se agredieron en las tribunas. Hubo insultos, golpes de puño y corridas

Episodio V

El 27 de mayo hubo otro episodio violento en el fútbol sanjuanino. Esta vez se dio en el clásico pocitano que protagonizaron Atenas y Aberastain en en el marco de la 14ta fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Cuando se desarrollaba el encuentro, un hincha de la parcialidad de Atenas ingresó al campo de juego con un ataúd representado en cartón y prendido fuego. Corrió por toda la cancha y acercó las llamas a los jugadores rivales, hasta que efectivos policiales lo increparon con escudos. Fue entonces que el sujeto arrojó el elemento con fuego hacia uno de los efectivos que, de milagro, logró esquivarlo.

image.png

No conforme con esto, el violento corrió por la cancha y trepó el alambrado para refugiarse nuevamente en la hinchada de sus colores. Esta acción condujo a que Aberastain se retirara del campo de juego, al entender que no estaba garantizada la seguridad en el partido.

Episodio VI

El fútbol sanjuanino tuvo un nuevo capítulo de violencia el 25 de junio, cuando los hinchas de Aberastain de Pocito agredieron de un piedrazo a un jugador de Picón. El futbolista, identificado como Lucas Rodríguez, tuvo que ser asistido y trasladado al Hospital, donde pasó tres horas en observación y con suero.

image.png

Según contó la víctima, un hincha del "Naranja" arrojó una piedra y lo hirió en su cabeza. "Me mareó, no me podía parar, se me bajó hasta la presión. Me tuvieron en la orilla de la cancha hasta que llegó la ambulancia y a pesar de eso, el árbitro decidió seguir jugando el partido", expresó el defensor del Quinto Cuartel.

Hecho VII

Este último domingo la pelota se volvió a manchar. En esta oportunidad, el episodio se registró en el futsal sanjuanino. Todo ocurrió en el Estadio La Superiora, cuando jugadores e hinchas de Marquesado y Barrio de Pie protagonizaron una violenta gresca.

En medio del partido que se encontraban disputando los equipos mencionados anteriormente, en un momento los ánimos se caldearon al punto que un puñado de jugadores e hinchas decidieron resolver todo a las trompadas, siendo escenario la tribuna y la propia cancha.

Episodio XIII

Otro acontecimiento lamentable tuvo lugar en el departamento 9 de Julio, también este último fin de semana, cuando Libertad Juvenil y Árbol verde jugaban por la Primera B, fecha del ascenso.

image.png

El encuentro estaba empatado en uno hasta que Libertad metió el segundo gol y se armó el descontrol que provocó la suspensión del encuentro. En medio de los incidentes, denunciaron que la hinchada local agredió con un ladrillo a Edgardo Bustos, quien terminó hospitalizado. En las afueras del estadio también hubo lluvia de piedras.