Trató a los sanjuaninos de neandertales y ahora pidió disculpas: "Me gusta hacer humor al límite"

"Me gustaría tomarme un momentito para pedirle disculpas a toda la gente de San Juan que se ha tomado mal mis comentarios. Soy una persona que me gusta hacer humor siempre al límite y a veces me equivoco y sé reconocer cuando me equivoco. El chiste no iba por ahí, entiendo que se tomó muy mal y quedó mal, así que viendo el recorte, obviamente la gente no ve el programa entero o ve portales y ve un recorte. Y viendo el recorte, suena fuerte", expresó de antemano.