sábado 7 de febrero 2026

Liga Profesional

Tigre vence por 2 a 0 a River en el Monumental

El partido comenzó este sábado a las 20hs en el Monumental, con el arbitraje de Sebastián Zunino.



Este sábado, desde las 20.00, River recibe a Tigre en el Monumental por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos poseen siete unidades y buscarán una victoria que los haga escalar transitoriamente hasta la cima de la Zona B. Todo lo que tenés que saber del encuentro que dirigirá Sebastián Zunino.

El Millonario viene de igualar sin goles en Arroyito ante Rosario Central y perdió sus primeros puntos en el año, tras haberle ganado a Barracas Central en el debut y a Gimnasia posteriormente. Se sitúa tercero en la tabla de su zona, por detrás del propio Tigre que tiene los mismos puntos y mejor diferencia de gol, y de Independiente Rivadavia, por ahora el único con puntaje ideal.

Con respecto al equipo, Marcelo Gallardo realizaría dos modificaciones. Matías Viña, que ya cumplió su fecha de sanción ante el Canalla, volvería a ocupar el lateral izquierdo. Su lugar en el once se lo dejaría Paulo Díaz, mientras que Lautaro Rivero regresará a su puesto natural de segundo marcador central.

En la delantera, el desgarrado Sebastián Driussi le dejará su sitio a Maximiliano Salas, quien tendrá una gran oportunidad de volver a ganarse la confianza del entrenador tras comenzar el 2026 como suplente.

Como se mencionó anteriormente, Tigre marcha segundo en la Zona B con siete puntos, producto de las victorias por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto y por 3 a 1 frente a Racing, y un empate 1 a 1 contra Belgrano en Córdoba.

El conjunto de Diego Davobe regresa al Monumental luego de dos años, ya que en el 2025 no coincidieron en las zonas ni se enfrentaron en playoffs. El balance es positivo para el Matador, que de sus últimas tres visitas ganó dos (Superliga 18/19 y cuartos de final de la Copa de la Liga 2022) y perdió uno (Liga Profesional 2024).

Los datos

Hora: 20.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.

Noticia en desarrollo...

