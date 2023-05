Sumar para ganar confianza: Boca visita La Paternal para medirse ante Argentinos

Después de un gran triunfo ante Belgrano, Boca no quiere bajar el pie del acelerador y buscará los tres puntos ante Argentinos para seguir creciendo de la mano de Jorge Almirón. Este viernes, desde las 21.30, visitará al elenco de la Paternal en el marco de la fecha 17 de la Liga Profesional.

Almirón tiene en mente poner lo mejor que tiene a disposición y hará dos cambios en relación a la última cita: todo parece indicar que Guillermo Fernández volvería a la titularidad por Cristian Medina para moverse como volante central, mientras que Juan Ramírez podría ingresar por Óscar Romero de acuerdo a lo que ensayó el jueves. Por su parte, Sebastián Villa finalmente será titular pese a que no participó de ninguno de los dos tácticos de la semana.

Por su parte, Argentinos arriba al partido con Boca luego de llevarse una importante victoria de Tucumán por 2-1 que lo dejó en el noveno puesto de la Liga Profesional. Aunque por el momento no hay indicios en relación al equipo, se espera que Gabriel Milito plante un once similar al que jugó una semana atrás en el interior del país. Cabe remarcar que el entrenador no contará con Federico Redondo, quien está afectado al Mundial Sub-20 con la Selección Argentina.

La probable formación de Argentinos Juniors

Leonel González; Lucas Villalba, Marco Di Cesare, Kevin MacAllister; Javier Cabrera, Alán Rodríguez, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Santiago Montiel; Gastón Verón y Gabriel Ávalos.

La probable formación de Boca

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Luis Advíncula, Darío Benedetto y Sebastián Villa.