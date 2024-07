Steven Van de Veldem, el neerlandés que fue condenado por violar a una niña y participará de los Juegos Olímpicos

Cuenta regresiva Juegos Olímpicos de París 2024: la agenda completa con el debut de Los Pumas y la Sub 23 de Mascherano

Van de Velde hará dupla con Mathew Immers y buscará llevar la bandera de su país a lo más alto en estos Juegos Olímpicos

La historia detrás del olímpico neerlandés que fue condenado por violar a una niña y participará de los JJOO

Cuando el deportista tenía 19 años, viajó de Ámsterdam para conocer a una niña de 12 años, con quien venía manteniendo conversaciones por Facebook. En su encuentro en Londres, mantuvieron relaciones sexuales cuando la madre de la menor no se encontraba en la casa.

La familia se enteró de lo sucedido al día siguiente, cuando la joven fue a un hospital en busca de una pastilla anticonceptiva. El deportista fue llevado a la Justicia británica y fue condenado a 4 años de prisión. Aseguran que el voleibolista era consciente de la edad de la víctima.

Las normas neerlandesas le permitieron van de Velde cumplir la condena en su país. Si bien la sentencia era de 4 años, fue liberado a los 12 meses. De ahí en adelante, volvió a jugar al beach volley, compitió y logró clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024.

En diálogo con BBC Sport, el Comité Olímpico Neerlandés aseguró que “Van de Velde buscó y recibió asesoramiento profesional. Demostró a los que le rodeaban autocrítica y reflexión“. Sobre su pasado, el propio deportista expresó: “No puedo dar marcha atrás, así que tendré que asumir las consecuencias. Ha sido el mayor error de mi vida“.

“Se me ha tachado de monstruo sexual, de pedófilo. Y no lo soy, de verdad que no“, agregó.