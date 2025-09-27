Sin Russo en el banco, Boca enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello

Tras las últimas ausencias de Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud, Boca se vio obligado a cambiar de mando en la diaria y Claudio Úbeda tomó mayor protagonismo. Carpeta en mano, se puso al frente del plantel en reiteradas ocasiones y esta noche dirigirá por primera vez al Xeneize en un partido oficial. Será a partir de las 19 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

A pesar de haber recibido el alta este viernes tras pasar dos noches internado, Miguel seguirá con la recuperación en su casa y no estará con el plantel en el Tito Tomaghello. Su intención era estar al frente del equipo, pero los médicos sugirieron que no se expusiera hasta no estar al 100% tras su última deshidratación, sobre todo ante un clima que no ayuda.

El recorrido del Sifón como entrenador comenzó apenas colgó los botines, luego de una carrera en la que recogió aprendizajes en distintos destinos. En Racing vivió de cerca la resiliencia de un club que pasó de la quiebra a dar la vuelta olímpica en 2001, mientras que en Huracán formó parte del ascenso de 2007. Su paso por Japón lo marcó con valores como la disciplina y la humildad.

A lo largo de su vida futbolística, destacó a referentes como Ángel Tulio Zof, Ángel Cappa, Miguel Ángel Brindisi, Carlos Babington, Carlos Salvador Bilardo y, sobre todo, Alfio Basile. “Coco fue un adelantado en la formación de un grupo, hace sentir ganador al jugador y aprendí mucho de él”, reconoció años atrás en una entrevista con El Gráfico.

Su primera experiencia fuerte en un banco de suplentes fue en Independiente Rivadavia en 2008, aunque sólo duró siete partidos. Más tarde, las oportunidades lo acercaron una y otra vez a Racing: en 2011 con Basile, en 2016 junto a Facundo Sava y luego al mando de la Reserva, donde contó con un joven Lautaro Martínez, quien le devolvió elogios y lo definió como “un gran entrenador”.

También dirigió en el ascenso argentino con Boca Unidos de Corrientes y tuvo una experiencia prolongada en Chile con Magallanes, donde confesó que su idea de jugar estaba emparentada con las de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, aunque en su caso siempre optó por un diferente dibujo táctico al de ellos: 4-4-2. Sin embargo, los resultados no lo acompañaron y cerró su paso por clubes con más derrotas que victorias.

El gran salto en su carrera llegó en 2016 con la Selección Argentina Sub 20. Logró clasificar de manera agónica al Mundial de Corea, aunque la actuación no fue la esperada y el ciclo concluyó en 2017. De aquel plantel, hoy se reencuentra en Boca con Tomás Belmonte, uno de los jugadores convocados en aquel torneo.

Desde 2021, Úbeda se convirtió en la mano derecha de Russo. Lo acompañó en Al-Nassr de Arabia Saudita, en Rosario Central –donde festejaron la Copa de la Liga 2023–, en San Lorenzo y ahora en este nuevo ciclo en La Ribera. Siempre cerca, pero con la experiencia de haber estado antes como entrenador principal.

“El día a día con Miguel es una enseñanza constante, su manejo de grupo y su valentía son admirables”, aseguró hace poco el ex defensor. Hoy, en medio de la preocupación por la salud del técnico, es quien garantiza continuidad en la rutina del plantel.