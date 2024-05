Sin Barrera ni Franco, San Martín recibe a All Boys en el Hilario Sánchez

Ganar para ser puntero. San Martín recibe este domingo a All Boys , por la fecha 16 de la Primera Nacional. El duelo se disputará desde las 16hs en el Hilario Sánchez. En la cita de los jugadores no aparece el sanjuanino Santiago Barrera, quien venía siendo titular en el equipo de Antuña.

El Verdinegro viene dulce, tras la victoria del fin de semana que lo dejó como único líder. Si bien ya jugaron los otros, el elenco sanjuanino buscará sumar de a tres para escalar al primer escalón de la Zona A. En frente estará César Monasterio, un viejo conocido que no hace mucho hizo estadía en Concepción.

Si bien hubo un inesperado movimiento de piezas, no se conoce todavía cuál será el 11 titular que enfrente al Albo. ¿La novedad? no estará Santiago Barrera, el delantero sanjuanino quien venía siendo de la partida. El otro que no aparecerá por lesión es Nicolás Franco.

Ante esto y aún sin el once confirmado, se estima que Maxi Casa o el otro sanjuanino Luciano Riveros ocupen la nueve del equipo.