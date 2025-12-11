jueves 11 de diciembre 2025

Zona Cuyo

Se define todo el domingo: los cinco equipos sanjuaninos van por la clasificación en el Regional Amateur

Las revanchas de la Segunda Fase se jugarán desde las 17.30 en Villa Krause, Santa Lucía y Jáchal. Tras estos encuentros, el torneo entrará en receso hasta enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Regional Amateur llega a un momento crucial antes del parate de fin de año. Este domingo se disputarán las revanchas de la Segunda Fase, que determinarán qué equipos avanzan a la Tercera Fase, que se jugará en la primera semana de enero. Los clasificados pasarán a la instancia cuyana, con partidos a ida y vuelta, de los cuales surgirán los equipos que llegarán a la Cuarta Ronda.

En Santa Lucía, Atlético Alianza recibirá a Atlético Argentino de Mendoza luego del empate sin goles en la ida, un partido marcado por la polémica: un gol anulado y un penal no sancionado en Mendoza dejaron la serie abierta. El equipo de Víctor Hugo buscará sacar ventaja ante su gente. La terna arbitral estará compuesta por Luciano José Morello, Lucas Coltro y Brian Rekers, todos de Córdoba.

En Villa Krause, Unión afrontará su primer partido bajo la dirección de Juan Colarte, tras la salida de “Cachilo” Magallanes. Tras igualar 1-1 en la ida contra General Belgrano de Media Agua, el conjunto azul intentará aprovechar la localía para avanzar a la siguiente fase. Arbitrará Sabathiel Del Castillo, acompañado por Daniel Guerrero y Héctor Sosa, todos de San Luis.

Sportivo Peñaflor, con ventaja tras ganar 3-1 en la ida, visitará a Arbol Verde en Jáchal. El equipo buscará cerrar la serie y asegurar su lugar en la próxima ronda. Jorge Albanesi será el juez principal, con Fernando Pereira y Pedro Coria como asistentes, todos de Calingasta.

Tres sedes, cinco equipos sanjuaninos y una tarde que definirá quiénes siguen en carrera antes del receso de fin de año.

