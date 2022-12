Scaloni, entre los riesgos de Australia, las críticas al VAR y el estado de los jugadores

¿Cómo manejás el tema de las variantes con la clasificación?

Como comprenderán ayer fue día de recuperación y otros que no jugaron muchos minutos también hicieron recuperación. Sólo pensamos en Australia. Recién ahora vamos a entrenar y tendremos un panorama mucho más claro de los jugadores, de Angel y de otros. Allí decidieremos el equipo.

Sobre el presunto favoritismo argentino.

Si el rival es inferior, hay que verlo. Es un buen equipo. Es fútbol esto, son 11 contra 11. entonces hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. El planteamiento será similar, con algunos matices, ellos tienen buenos jugadores pero nuestra idea de jugar es la de los últimos partidos. Sostenernos es la idea nuestra.

Tiene buenos jugadores, banda derecha, delanteros, centrocampistas con experiencia y niveles altos. Sobre todo es un equipo y siempre es difícil. Equipo como conjunto de jugadores que sabe lo que quiere. Y eso tiene su dificultad.

El VAR en el Mundial

Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique y los demás. Las primeras imágenes son elocuentes. Si las vas a analizar milimétricamente pasa lo que está pasando. Nosotros lo vivimos y es chocante, muy difícil de digerir. Es una cosa muy nueva y se está probando en un Mundial. Eso nos choca más. Esto fue repentino y prácticamente tuvimos un mes y algunas pruebas antes. Es lo que hay. Las líneas las trazan con una escuadra, y que no se tuerzan.

Australia ofrecerá algo diferente a los rivales y mensaje a la gente.

Entendemos que sí, que cambian algunos planteamientos, algunos matices los rivales. En ataque nosotros siempre intentamos hacer lo mismo y defensivamente a veces cambiamos. Australia tiene sus cosas marcadas en ataque.

Mi mensaje: lo que vinimos diciendo. Que vamos a dejar hasta la última gota de sudor en el Mundial, que vamos a competir, y que al final es fútbol. Lo vimos ayer, no son sorpresa. Uno cuando habla de grandes selecciones piensa que tienen que estar en la siguiente fase y... En un momento del partido te cambia la situación y es difícil jugar con el resultado en contra.

Lo mejor de la Conferencia de prensa de Rodrigo de Paul

El 'disfrute' en el Mundial

"Al principio no, no lo pude disfrutar por el arranque. Contra México te soy sincero tampoco, contra Polonia un poquito más, pero queríamos ganar y quedar primeros. Recién ayer lo pude disfrutar, que vino la familia. A la distancia y con la cabeza fría lo voy a valorar más. Me llevo un montón de momentos, a mi manera lo estoy disfrutando", explicó.

El análisis de Australia

"Es un equipo rápido, con gente alta, centrales altos... Tienen extremos muy rápidos, creo que esa es su carta, tenemos que estar muy atentos en ese sector para no quedar mal parados", aseguró.

El día a día en el Mundial y qué les dicen Messi y Di María.

"Ellos (los grandes) nos han ayudado un montón, nos han explicado la importancia de vestir la camiseta argentina, asumen todo tipo de responsabilidad, pero nosotros también tenemos que asumir las nuestras. Son ellos los que llevan este barco, pero todos tenemos que asumir la responsabilidad", explicó.

Su rendimiento en los partidos

"Uno va en función de como funciona el equipo. Personalmente creo que fui de menor a mayor, es verdad, pero ahora me encuentro muy bien. El cuerpo técnico me da mucha confianza, jugar los noventa minutos para mi siempre es importante, lo prefiero así. Así que estoy bien y el equipo con mucha fe, mucha ilusión. Los veo muy bien a mis compañeros, el grupo está respondiendo", afirmó.El análisis de la derrota ante Arabia

"Fue sumamente positivo, nos encontramos en una situación que no estábamos acostumbrados. Hacía mucho que no perdíamos y se vio el carácter, se vio que tipo de grupo somos, era un momento para que nos levantemos entre nosotros. Se está viendo que no es una copa del Mundo fácil, equipos importantes se quedaron afuera y haber comenzado como lo hicimos y terminar primeros, le tenemos que dar un valor importante. Fueron días duros, pero viendo ahora fue positivo", aseguró.

El equipo y el aspecto físico

"Es un caso un poco atípico, solo jueves y viernes para descansar. Nosotros estamos bien, estamos acostumbrados a jugar seguido. Hacer foco en la recuperación, obviamente mañana no hay excusas, el equipo tiene que salir y hacerlo como lo viene haciendo", dijo.

Cómo se imagina a Australia

"Australia lo vimos bastante, desde ayer estamos viendo videos. Al tener tan poquito tiempo entre un partido y otro tenemos que trabajar en ese aspecto que en el campo. Va a ser un partido similar a Polonia, nos van a dar la pelota, pero con jugadores por afuera muy rápidos. Así que seguramente, las coberturas, mientras ataquemos vamos a tener que estar defendiendo. Va a ser un trabajo de los de mitad de cancha para atrás, para que los de arriba jueguen más liberados", aseguró.

De Paul y la rotación en la mitad de la cancha

"Cómodo me siento con los tres, siempre en el día a día entrenamos juntos y lo hacemos de una manera en la que vamos cambiando. Todos saben la cantidad de partidos que he jugado con Leandro, con Guido también y Enzo se incorporó hace poco, siempre trato de ayudarlo. Tenemos gran jerarquía", aseguró.