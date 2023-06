San Martín viajó por la ilusión copera y Monasterio tiene a sus convocados 

San Martín cumplió y sumó para seguir prendido en la pelea de la Primera Nacional . Este miércoles tiene un compromiso copero y es una oportunidad que no quiere dejar pasar. Choca frente a Aldosivi desde las 13:30hs en el Estadio Ciudad de Caseros . Va por una ilusión y con la lista de los convocados.

El plantel completo viajó a Buenos Aires a las 11 y el entrenador lleva en el grupo a los dos refuezos: Leandro Espejo y Alexis Vega.

Queda un lugar y según pudo conocer nuestro diario, si no abrochan uno más entre hoy y mañana se cierra el mercado de pases para San Martín. Aparentemente no son muchas las opciones de jugadores y el Verdinegro estaría interesado en traer a un lateral por derecha. ¿Llega o no?