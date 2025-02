San Martín recibe a un Talleres inestable, sin puntos y que tiene al sanjuanino Botta: el historial y cómo llegan

Después del empate ante Sarmiento de Junín , San Martín se medirá ante Talleres este jueves, por la 5ta fecha de la Liga Profesional. El equipo cordobés viene inestable y todavía no suma puntos, un ítem importante que podría aprovechar muy bien el Verdinegro: el historial y cómo llega cada uno.

Con el correr de los partidos, el Verdinegro fue aceitando la máquina y variando nombres en el esquema. Aunque todavía no encontró un once ideal, va puliendo y eso comienza a dar sus frutos de a poco. Los de Antuña suman una derrota y tres empates consecutivos. Este último fue ante el Verde de Junín: arrancó ganando por un golazo de Federico Anselmo, pero no lo pudo sostener y se lo terminaron empatando en el complemento.