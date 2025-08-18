en vivo El minuto a minuto San Martín, obligado y con el cuchillo entre los dientes: enfrenta a Talleres en el Kempes

El Verdinegro de Leandro Romagnoli necesita empezar a sumar para salvar la categoría y este lunes tendrá una parada complicada en la provincia cordobesa. Chocará desde las 21.30hs ante la T.