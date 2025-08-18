San Martín, obligado y con el cuchillo entre los dientes: enfrenta a Talleres en el Kempes

Con la ilusión a flor de piel y con otra posibilidad latente de afirmarse en primera división, San Martín visitará a Talleres este lunes desde las 21hs en el cierre de la quinta fecha del torneo Clausura. Luego de la dura derrota como local ante Sarmiento de Junín, que no le permitió acortar distancias tanto en la tabla de promedios como en la anual, el Verdinegro tiene por delante otra oportunidad de descontar unidades con sus rivales directos en la lucha por la permanencia.
Obligado a sumar para no alejarse
