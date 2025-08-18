lunes 18 de agosto 2025
San Martín, obligado y con el cuchillo entre los dientes: enfrenta a Talleres en el Kempes

image

El Verdinegro de Leandro Romagnoli necesita empezar a sumar para salvar la categoría y este lunes tendrá una parada complicada en la provincia cordobesa. Chocará desde las 21.30hs ante la T.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Con la ilusión a flor de piel y con otra posibilidad latente de afirmarse en primera división, San Martín visitará a Talleres este lunes desde las 21hs en el cierre de la quinta fecha del torneo Clausura. Luego de la dura derrota como local ante Sarmiento de Junín, que no le permitió acortar distancias tanto en la tabla de promedios como en la anual, el Verdinegro tiene por delante otra oportunidad de descontar unidades con sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Obligado a sumar para no alejarse

image
La lista de convocados de San Martín

Embed - Club Atlético San Martín on Instagram: "#TorneoBetano Clausura 2025 Éstos son los convocados para el partido de mañana ante Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 21:00hs. Seguilo en vivo por TNT Sports Premium Suscribite al packfutbol.com.ar #VamosLosSantos #VamosVerdinegro "

