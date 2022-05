San Martín lo dio vuelta y ahora le gana 2-1 a Maipú

El duelo se disputará a las 15:30 en el Estadio Omar Higinio Sperdutti. Si bien el entrenador sanjuanino no confirmó los once de esta tarde, se estima que pare en cancha a los mismos once de fecha pasada: Nicolás Avellaneda; Matías Escudero, Dante Álvarez, Pablo Aranda, Damián Lemos; Jonathan Bottinelli, Tomás Fernández, Martin Rivero, Matías Giménez; Sebastián González y Sebastián Ramírez.