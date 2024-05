San Martín, con el mismo equipo y ¿Barrera de 9?

Después del triunfo ante Rafaela es otro San Martín. El aire que se respira es armonioso y ya no pesan los empates (que fueron cinco consecutivos), tras la victoria que lo volvió a posicionar entre los primeros de la Zona A de la Primera Nacional. Este sábado recibe a Brown de Puerto Madryn desde las 16hs en el Hilario Sánchez. Antuña no mueve las piezas dentro del campo y repetiría el mismo once que le ganó a la Crema, con el pibe Santiago Barrera de arranque.