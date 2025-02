San Martín, aferrado a la fortaleza de su casa: recibe a Talleres en el Pueblo Viejo

San Martín buscará el tan ansiado primer triunfo en el Apertura 2025 de la Liga Profesional. Este jueves, a partir de las 20:15 horas se enfrenta al complicado Talleres de Córdoba , que todavía no tiene puntos en el torneo y trae el sanjuanino Rubén Botta como figura.

Con el correr de los partidos, San Martín fue aceitando la máquina y variando nombres en el esquema. Aunque todavía no encontró un once ideal, va puliendo y eso comienza a dar sus frutos de a poco. Los de Antuña suman una derrota y tres empates consecutivos. Este último fue ante el Verde de Junín: arrancó ganando por un golazo de Federico Anselmo, pero no lo pudo sostener y se lo terminaron empatando en el complemento.