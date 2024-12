¿Sábado o domingo? ¿Córdoba o San Luis?: qué se sabe de la final por el ascenso entre San Martín y Gimnasia

Córdoba se perfila como la sede principal para este enfrentamiento. Dos estadios aparecieron inicialmente como opciones: el Monumental de Alta Córdoba y el Mario Alberto Kempes. Sin embargo, el Kempes no estará disponible debido a que será escenario de un recital de María Becerra, lo que deja como candidato principal al Gigante de Alberdi, estadio de Belgrano de Córdoba.

Se trata de un recinto adecuado por su capacidad, disponibilidad y neutralidad para ambos equipos. Además, San Martín ya jugó en esa cancha y le trae buenos recuerdos: en el mismo estadio, eliminó a Vélez y Argentinos Juniors por Copa Argentina en 2023.

A pesar de la preferencia por Córdoba, San Luis también se mantiene en consideración. Su cercanía a San Juan y Mendoza lo convierte en una opción práctica para las hinchadas, lo que facilitaría el traslado y la logística del evento también.

Otro aspecto que aún no está definido tiene que ver con la fecha. Es un hecho que la final se jugará el próximo fin de semana, pero no está confirmado si será el sábado o el domingo. Tiempo de San Juan consultó en el club de Concepción y expresaron que, aunque el sábado permitiría un mejor operativo de seguridad y garantizaría una mayor afluencia de público, no descartan que se juegue el domingo,.

Las próximas horas serán clave para que la AFA defina los detalles finales. Lo que es seguro es que la final se jugará a estadio lleno, con dos hinchadas que prometen una fiesta en las tribunas.