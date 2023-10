Romina Profili obtuvo tres subcampeonatos argentinos de natación

Romina obtuvo tres medallas de plata, compitiendo solamente dos de los tres días de campeonato, ya que por cuestiones de vuelos hacia Buenos Aires, no pudo estar en la primera jornada. Respecto al tema, ella cuenta: “Fue una hermosa experiencia. Lamentablemente me perdí el primer día de competencia porque me cancelaron un vuelo, pero por suerte llegué para competir el segundo y tercer día.