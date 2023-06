River y un partido clave ante Fluminense: formaciones y qué necesita para clasificar

En tanto, Rodrigo Aliendro se mantendrá como el volante de contención ya que Enzo Pérez debe cumplir una fecha de suspensión por llegar al límite de amarillas. A su vez, Nicolás de la Cruz y Esequiel Barco completarán el medio.

En el ataque todo indica que seguirá Lucas Beltrán como punta de referencia acompañado por Pablo Solari, mientras que las principales variantes serían en el fondo. Por empezar, retornará Milton Casco al lateral izquierdo en lugar de Elías Gómez y la incógnita se da en la zaga: entre Robert Rojas y Paulo Díaz se definirá al acompañante de Leandro González Pirez.

El paraguayo fue titular ante el Halcón pero el chileno ya está recuperado de una molestia en el tobillo y es opción. Además, volvería a concentrar Emanuel Mammana, quien no juega desde el Superclásico con Boca, tras superar una sinovitis en una rodilla. El que seguirá esperando afuera es Enzo Díaz, que se recupera de un esguince en la rodilla derecha que sufrió ante Sporting Cristal.

La formación de River vs. Fluminense, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas o Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán.

Las bajas de River vs. Fluminense, por la Copa Libertadores

Enzo Pérez: suspendido por acumulación de amarillas.

suspendido por acumulación de amarillas. Enzo Díaz: esguince de rodilla derecha.

esguince de rodilla derecha. Tomás Lecanda: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue el 14/12/22.

se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Fue el 14/12/22. Bruno Zuculini: sufrió una rotura parcial de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda sufrida el 07/02.

¿Qué necesita River Plate para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023?

A pesar de esta situación desafiante, el Millonario aún tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final. Los próximos dos compromisos serán clave, ya que se jugarán en casa ante Fluminense y The Strongest.

Si logra ganar ambos partidos, sumaría 10 puntos y se clasificaría sin depender de otros resultados. Incluso podría liderar el grupo si vence a Fluminense en el Monumental y luego el equipo brasileño pierde ante Sporting Cristal en la última jornada.

En caso de no conseguir la victoria contra Fluminense en la quinta jornada, River necesitaría que The Strongest no derrote a Sporting Cristal en La Paz, ya que ese resultado lo dejaría eliminado de la competencia. Si ambos partidos de la quinta fecha terminan en empate, River necesitará vencer a The Strongest en Buenos Aires y esperar el resultado entre Sporting Cristal y Fluminense, aunque el conjunto brasileño ya estaría clasificado a octavos de final.

Si River pierde contra Fluminense y Sporting Cristal logra sacar una victoria de Bolivia, el Millonario necesitaría vencer a The Strongest y esperar que el conjunto peruano pierda en Brasil, además de recortar la diferencia de goles en caso de ser necesario. Actualmente el equipo tiene una diferencia de gol de menos cuatro (siete goles a favor y once en contra).