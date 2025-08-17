River y Godoy Cruz empatan 2-2 en el Monumental

River recibirá a Godoy Cruz este domingo por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará en el Monumental y comenzará a las 18:30, enfrentará a dos equipos que llegan con poco descanso tras sus compromisos internacionales del jueves. A continuación, lo que tenés que saber del encuentro en el que impartirá justicia Sebastián Zunino.
La formación de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura
Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
La formación de Godoy Cruz vs. River, por el Torneo Clausura
Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.
Los datos de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura
Hora: 18.30.
TV: TNT Sports Premium.
Árbitro: Sebastián Zunino.
Estadio: Monumental.