River y Godoy Cruz empatan 2-2 en el Monumental

River recibirá a Godoy Cruz este domingo por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará en el Monumental y comenzará a las 18:30, enfrentará a dos equipos que llegan con poco descanso tras sus compromisos internacionales del jueves. A continuación, lo que tenés que saber del encuentro en el que impartirá justicia Sebastián Zunino.