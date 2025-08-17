domingo 17 de agosto 2025

Liga Profesional

River y Godoy Cruz empatan 2-2 en el Monumental

El Millonario se mide ante el Tomba, por la fecha 5 del campeonato de Primera División. Los de Gallardo buscarán quedarse con los tres puntos para llegar dulce al partido de vuelta por la Copa Libertadores.

Redacción Tiempo de San Juan
image
image

River recibirá a Godoy Cruz este domingo por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará en el Monumental y comenzará a las 18:30, enfrentará a dos equipos que llegan con poco descanso tras sus compromisos internacionales del jueves. A continuación, lo que tenés que saber del encuentro en el que impartirá justicia Sebastián Zunino.

La formación de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja, Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Godoy Cruz vs. River, por el Torneo Clausura

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Los datos de River vs. Godoy Cruz, por el Torneo Clausura

Hora: 18.30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Monumental.

