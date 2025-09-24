miércoles 24 de septiembre 2025

A todo o nada

River va por la hazaña: enfrenta a Palmeiras por el pasaje a semifinales de la Libertadores

Después de la derrota 2-1 de la ida, el Millonario visita al Verdão en el Allianz Parque en busca de un milagro que lo deposite en las semifinales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego del 1-2 de la ida en Núñez, Palmeiras y River se medirán este miércoles a las 21.30 en el Allianz Parque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El ganador de la serie avanzará a semifinales, donde se cruzará con el vencedor del duelo entre Liga de Quito y San Pablo, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de 2-0.

En la ida, disputada la semana pasada en el Monumental, Palmeiras se impuso 2-1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque (el descuento de Lucas Martínez Quarta le dio vida a River). Fue un tiempo para cada uno, pero el visitante justificó la victoria con una primera mitad de gran jerarquía y superioridad. Comparando con la ida, Marcelo Gallardo podría cambiar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores, ya que el DT evaluaría poblar aún más el mediocampo presentando un 4-5-1.

Más allá de la derrota con un equipo alternativo ante Atlético Tucumán, que le costó el liderato del Torneo Clausura, el Millonario recibió buenas noticias de cara a la revancha. La principal es sobre la situación de Lautaro Rivero, quien superó una sobrecarga en el gemelo tras la caída en el José Fierro y apunta a ser titular si llega en óptimas condiciones físicas, aunque la presencia de Paulo Díaz no está descartada. Quien vaya de arranque, compartirá zaga con Lucas Martínez Quarta.

Además, el DT podrá contar con el regreso de Giuliano Galoppo, quien cumplió su fecha de suspensión por la roja que vio ante Libertad. El ex-San Pablo se perfila para regresar al once inicial donde compartiría el centro del campo con Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero. Corre con menos chances Facundo Colidio, que en caso de ingresar compartiría ataque con Maximiliano Salas.

Respecto a Palmeiras, Abel Ferreira ya tiene en mente el equipo para la revancha. Tras darle descanso a sus titulares en el triunfo 4-1 sobre Fortaleza, el entrenador luso le dará forma al once definitivo, que tiene grandes chances de ser el mismo que jugó en la ida. Sin embargo, hay un nombre que genera preocupación en los paulistas.

Khellven, uno de los refuerzos que llegó al club en este mercado de pases desde CSKA Moscú, sufre molestias por un fuerte traumatismo que sufrió en uno de sus pies en el partido de ida. Si el defensor no llega en condiciones, el principal candidato a reemplazarlo es el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo, quien perdió terreno últimamente pero sería titular ante la posible lesión del brasileño.

La probable formación de Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

La probable formación de River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

