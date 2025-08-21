River se juega su pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Luego del 0-0 de la ida en Asunción y del categórico triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura, River recibe a Libertad en el Monumental este jueves desde las 21.30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. En la próxima instancia espera el ganador de Palmeiras-Universitario. A continuación, lo que tenés que saber del duelo en el que impartirá justicia el uruguayo Andrés Matonte.

El empate en la ida dejó la serie abierta, aunque con sensaciones diferentes para cada lado. En Paraguay, Libertad logró sostener el trámite y mostró orden, pero en el segundo tiempo River impuso su jerarquía con los cambios de Marcelo Gallardo y terminó claramente mejor. Esa diferencia debería ampliarse en el Monumental, donde el Millonario tiene la obligación de hacerse fuerte.

River llega con confianza tras la goleada sobre Godoy Cruz con un equipo alternativo, un partido que le permitió a Gallardo darle rodaje a jugadores que pelean por un lugar y que respondieron con creces. Ahora, con la Libertadores en juego y el regreso de varias figuras, la exigencia será mayor.

La vuelta de Sebastián Driussi representa una inyección de calidad en el ataque: tuvo minutos en la ida, viene de un doblete en el Clausura y se perfila como carta de gol para la revancha. Giuliano Galoppo, otro de los destacados ante el Tomba con dos conquistas, también apunta a la titularidad el jueves.

En la defensa, el regreso de Lucas Martínez Quarta a la convocatoria siembra incertidumbre sobre quién será el acompañante de Paulo Díaz. Si el Chino arranca desde el banco, Sebastián Boselli se mantendrá como primer marcador central. En cambio, Maximiliano Salas todavía no está listo para volver y por eso se quedaría afuera de la lista.

El mediocampo aún presenta dudas. Si bien Giuliano Galoppo y Enzo Pérez tendrían su lugar asegurado, hay una disputa por el puesto de "cuarto volante" en el sector derecho entre Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero. Por otro lado, Kevin Castaño hoy corre de atrás y Matías Galarza surge como alternativa para el otro perfil de la mitad.

Libertad llega tras empatar el clásico con Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó titulares y suplentes para dosificar el equipo. El Gumarelo se apoya en su solidez defensiva y en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para buscar un gol que lo acerque a la hazaña. Los históricos referentes Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo esperarán en el banco.

Sin embargo, la diferencia de jerarquía es evidente: River, en su casa y con su gente, tiene todo para marcar territorio y sellar el pase a los cuartos de final, donde esperaría Palmeiras. El conjunto de Abel Ferreira vapuleó a Universitario en Perú por 4-0 en la ida y encamina su pasaje a la próxima instancia.