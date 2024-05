River juega por ser el mejor de los punteros: el probable 11 para enfrentar a Táchira

El resto del once no variaría mucho más con respecto a aquellos que vienen de caer el fin de semana con Argentinos en La Paternal. Ignacio Fernández, que siquiera fue convocado para ese encuentro, está más afuera que adentro del duelo de Copa Libertadores a causa de una avulsión en una vértebra, aunque todavía no hay que descartarlo.

En ese sentido, todos los caminos conducen a que Esequiel Barco se mantendrá como titular y acompañará en tres cuartos de cancha a Claudio Echeverri, con la tarea de abastecer al frente de ataque de River que compondrán Facundo Colidio y Miguel Borja.

La probable formación de River vs. Deportivo Táchira, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Agustín Sant'Anna, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Claudio Echeverri, Facundo Colidio; y Miguel Borja.