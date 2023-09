River busca afianzarse ante el decano tucumano

En principio, todo apunta a que el entrenador mantendría exactamente el mismo equipo que se impuso ante los del Viaducto y recién dosificaría las cargas el domingo cuando visite a Banfield ya que luego irá a la Bombonera para el Superclásico ante Boca, por la séptima jornada del certamen. De este modo, no habría modificaciones pese a que se recuperó un jugador importante en el esquema como Rodrigo Aliendro, pero no está entre los concentrados.

Por su parte, en el lateral izquierdo seguiría Milton Casco, con Santiago Simón en la punta derecha, lo que relegaría nuevamente al banco a Enzo Díaz, uno de los cambios que llamó la atención el último fin de semana. Los que completarían la defensa son Paulo Díaz y Ramiro Funes Mori.

En tanto, en River también planean darle rodaje entre este encuentro y el siguiente con el Taladro a los que no vienen sumando muchos minutos para que lleguen a pleno de cara al cruce con el Xeneize. Es por eso que no hay que descartar que ingresen futbolistas como Sebastián Boselli, que ya fue convocado pero no sumó minutos de manera oficial, Facundo Colidio y Salomón Rondón.