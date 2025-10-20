Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años

El Club Universitario de Rugby publicó en sus redes sociales un comunicado en el que expresó su “absoluto repudio ante los hechos de público conocimiento” y manifestó su firme rechazo a toda forma de violencia y bullying. La institución remarcó que, como club deportivo, mantiene un compromiso con la formación integral de las personas, promoviendo valores que trascienden el ámbito deportivo y se reflejan en la vida en sociedad.

Este texto fue difundido después de que un adolescente de 13 años, quien integra sus categorías formativas, fue víctima de una golpiza en patota en uno de los jardines del Centro Cívico, donde solía almorzar y jugar a la pelota con compañeros de su escuela técnica, ubicada en el microcentro sanjuanino.

Según el relato de su mamá, el episodio comenzó cuando la pelota quedó atrapada en un árbol y, al no poder bajarla, varios chicos agredieron al adolescente con patadas, puñetazos e incluso un golpe con un palo en la cabeza. El joven terminó desorientado e internado. El comunicado completo 565374242_1428926195906194_1872296441175360274_n

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Violencia