Real Madrid al frente, gana por 1 a 0: el MINUTO a MINUTO

17:42 - Comenzó el SEGUNDO TIEMPO

Con un Liverpool con la misma energía al 1' ya tuvo la primera chance de gol.

17:25 - Final del PRIMER TIEMPO

Real Madrid y Liverpool no se sacan ventaja. Un final del PT para el infarto, el VAR estuvo casi 3 minutos para decidir si era gol o no, finalmente no fue convalidado.

17:19 - Benzema tuvo la primera, pero... offside

Cerca del final del PT, el Real Madrid tuvo la más clara. En una carambola Benzema hizo el gol, pero el VAR se lo anuló,

45+1' - After a short delay, the check is over and the original decision of offside stands.



17:07 - Treinta minutos, todo igualado

Real Madrid busca calmar el ritmo del Liverpool haciendo un fútbol más lento. El equipo ingles busca otro tipo de juego.

16:57 - Uhh!!, casi...

Con un tiro potente, Mane tuvo la posibilidad de poner arriba al Liverpool, pero Courtois metió un manotazo salvador y después el palo lo ayudó.

16:54 - Segunda oportunidad de Liverpool

Con un tiro del egipcio Salah el equipo ingles intentó ponerse al frente. El arquero del Real, firme.

16' - Courtois is forced into a smart first save, as Trent's low ball is flicked goalwards by Salah.



16:52 - A los 15' la primera jugada peligrosa

El Liverpool se animó en el ataque y tuvo el primer tiro al arco y una jugada peligrosa, que Courtois controló con entereza.

16:46 - Primeros 10 minutos, partido igualado

Mucho estudio, todavía siendo tibios al momento de atacar. Ninguno de los dos quiere arriesgarse.

16:36 - ¡EMPEZÓ LA FINAL!

Después de los albortos ocurridos en las afueras del estadio y que hicieron retrasar el partido; Real Madrid y Liverpool comienzan a jugar. Hinchas enojados, todos los espectadores silbaron el 'himno' de la Champions.

16:25 - El show de Camila Cabello

La cantante cubana-estadounidense cantó para todos los hinchas en la previa de la finalísima entre Real Madrid y Liverpool por la Champions League

¿Qué te pareció el show de Camila Cabello en la previa de la final de la #CHAMPIONSxESPN?

16:20 - VIDEOS de los problemas al entrar a la cancha

Estas fueron algunas de las imágenes que se viralizaron en las redes:

No supieron organizar una final de Champions League, le tiraron gas lacrimógeno a niños y están culpando a la gente. Son una desgracia que mancha el deporte. La UEFA es lo peor.

Culpar a un equipo cuando son inadaptados que hacen lo que les da la gana porque no hay ni seguridad en el estadio. Se ven rebasados y atacan a todos. Una completa vergüenza.

16:18 - Los '11' elegidos por Angelotti para Real Madrid

16:18 - Los '11' de Liverpool

El equipo ingles formaría así:

Here's how we line up for the #UCLfinal



16:15 - El partido comenzaría a las 16:30

La UEFA dio a conocer que por los problemas en las afueras del estadio, el inicio del partido será a las 16:30 horas Argentina.

Kick-off has now been delayed by a further 15 minutes until 8.30pm BST.

16:09 - El comienzo del partido demorado

La final de la Champions se vio demorada por problemas de seguridad en la entrada al estadio. Medios internacionales expresan que hinchas franceses entraron con entradas truchas y varios hinchas de Liverpool no pueden entrar.

Un problema de seguridad obliga a retrasar 15 minutos el pitido inicial. #APorLa14 | #UCLfinal

CRONICA PREVIA

Llegó la hora de la verdad. El mundo del fútbol se paralizará ante uno de los encuentros más esperados de la temporada: en París, Liverpool y Real Madrid estarán frente a frente en la 66ª final de la UEFA Champions League. La cita comenzará a las 16 (hora argentina), en el Stade de France. Contará con el arbitraje del francés Clément Turpin y la televisación en vivo de ESPN.

Dos de los conjuntos más destacados y que animaron sus respectivas ligas además de ofrecer maravillosos espectáculos en la Liga de Campeones irán por el título continental. Los Reds acabaron segundos en la Premier League y estuvieron a punto de arrebatarle el título al Manchester City en la última jornada (terminaron una unidad por debajo). Sin embargo, festejaron por duplicado en las finales de la Copa de la Liga inglesa y la FA Cup, con idéntico rival e instancia: vencieron al Chelsea en tanda de penales luego de sendos 0-0 en tiempo reglamentario. Por su parte, los Merengues no tuvieron casi oposición en la liga española y gritaron campeón con varias fechas de anticipación, sacándole 13 puntos de distancia a su escolta y acérrimo adversario Barcelona.

Para arribar a esta instancia, los dirigidos por Jürgen Klopp ganaron todos los partidos de la fase de grupos (ante Atlético Madrid, Porto y Milan) y se deshicieron más tarde del Inter de Milán (octavos de final), Benfica (cuartos) y Villarreal (semifinales). El camino de los de Carlo Ancelotti fue parecido, aunque perdieron su invicto en la zona frente al modesto FC Sheriff de Moldavia (1-2 en el Santiago Bernabéu). Más tarde, eliminaron al París Sain Germain con una fantástica remontada en España (gracias al triplete de Karim Benzema), se impusieron en el tiempo suplementario ante Chelsea y nuevamente protagonizaron un milagro sobre el final del partido contra Manchester City.

“Se siente como la primera porque siempre es muy especial. El ambiente es bueno, muy bueno. La historia nos dirá lo que la gente dice de nosotros, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora. Es el club más condecorado de la competición. Algunos de sus jugadores pueden ganarla por quinta vez y el entrenador puede ganarla por cuarta vez. Nosotros no podemos comprar esa experiencia, pero estamos aquí por tercera vez en cinco años, eso es especial”, fue el análisis que hizo el alemán Klopp, quien acaba de renovar su contrato con la entidad de Anfield hace algunas semanas.

En la vereda de enfrente, el italiano Ancelotti recordó: “Tengo buenos recuerdos de las finales en las que he estado. Perdí contra el Liverpool en 2005 e irónicamente fue probablemente la mejor actuación de uno de mis equipos en una final. Hemos tenido tiempo para prepararnos, estamos en un buen momento, daremos lo mejor de nosotros mismos; veremos si eso es suficiente para ganar el partido, ya que a veces en el fútbol pueden ocurrir cosas que escapan a tu control. Merecimos llegar a la final por nuestra calidad. Si no la tienes, no llegas a una final. Pero la calidad y el talento no son suficientes. Hay que hacer un equipo, asegurarse de que todos se lo creen”.

El Madrid buscará hacer pesar su historia moderna en la competición: desde 2014 alzó cuatro Orejonas y se despegó del resto de los campeones en la tabla general (ostenta 13 y le saca varios cuerpos de ventaja a su escolta Milan, que luce 7 en sus vitrinas). Esta chance será histórica para un Liverpool que se quedó con el certamen en 2019 en la final ante Tottenham, ya que puede igualar la línea de los milaneses y ubicarse en el segundo escalafón detrás de su rival de turno si gana hoy.

Entre los jugadores destacados se hayan el francés Benzema, goleador de esta edición con nada menos que 15 conquistas. El Gato está, además, en el podio de máximos anotadores de la historia con 86 gritos (al igual que el polaco Robert Lewandowski), detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El egipcio Mohamed Salah, que lleva anotados 8 para el cuadro inglés.

Los madrileños cuentan con una altísima efectividad en finales continentales: disputaron 16 y ganaron 13. El antecedente más reciente contra el cuadro inglés fue en la edición 2017/2018, encuentro que terminó 3-1 a su favor por los groseros fallos del arquero Loris Karius. Los británicos protagonizaron 9 finales en total y se adueñaron de 6. Existe un duelo a su favor: en la 1980/1981, los Reds le ganaron 1-0 a los españoles en Parque de los Príncipes con gol de Alan Kennedy y se adjudicaron el título.

Probables formaciones:

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadio Mané y Luis Díaz. DT: Jürgen Klopp

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Bruno Militão, David Alaba, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modri; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti